Visa pour l'image à Perpignan continue toute la semaine pour les scolaires

Fermées au public depuis dimanche, les expositions restent ouvertes toute la semaine pour les scolaires. Jusqu'à 12.000 élèves sont attendus jusqu'à vendredi au festival du photojournalisme à Perpignan.

Visa pour l'image joue les prolongations à Perpignan. Les expositions du festival du photojournalisme restent ouvertes d'ici vendredi pour les scolaires du département et d'ailleurs. Les organisateurs attendent plus de 10.000 enfants.

Face aux photos accrochées dans le Couvent des Minimes, les élèves plongent au milieu de la guerre en Ukraine. Avec leur téléphone à la main, ils débattent devant chaque cliché. "Il y a une coiffeuse avec son client et au premier plan on voit un homme avec un lance-roquette" décrit Oscar. Une réalité du monde qui interpelle les élèves à l'image de Jaïna, 13 ans : "je suis un peu triste. Parfois, on se plaint de notre mode de vie mais eux peuvent mourir à tout moment."

Les élèves immortalisent les clichés exposés à Perpignan © Radio France - Romain Berchet

Le rôle du professeur

Ecouter, débattre et mettre en perspective. Avec les élèves, les professeurs sont constamment questionnés par leurs élèves. C'est le cas d'Alexis, prof de mathématiques, avec sa classe de 3e: "j'ai envie de leur dire de réfléchir devant les images fixes par rapport au monde dans lequel nous vivons où tout va très vite".

L'explication des photographes

Des rencontres avec les photo-reporters sont organisées pendant la semaine réservée aux scolaires. Les questions sont parfois naïves et incisives. "Elles peuvent être blessantes mais s'en suit un énorme travail d'introspection" reconnait Frédéric Lafargue. "Nous sommes là aussi pour expliquer nos photos" ajoute le photographe.