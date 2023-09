Visa pour l'image : quelle programmation pour la 35e édition ?

Cette année, 24 expositions gratuites sont proposées au public. Le Couvent des Minimes, l'Eglise des Dominicains, la Caserne Gallieni, etc... Le festival investit les édifices de la ville pour deux semaines, du 2 au 17 septembre. Les deux semaines suivantes seront, comme toujours, réservées aux visites scolaires. La direction du festival promet une programmation "exceptionnelle".

L'Iran à l'affiche

Cette 35e édition accordera une place particulière à la révolte du peuple iranien en cours depuis près d'un an. L'affiche du festival l'annonce avec une photo anonyme largement partagée sur les réseaux sociaux depuis le début du mouvement. Plusieurs photographes resteront d'ailleurs anonymes. "Sortir un appareil photo en Iran aujourd'hui est considéré comme criminel, rappelle Jean-François Leroy, le directeur du festival. J'ai été complètement bouleversé par les évènements en Iran, voir cette jeunesse se révolter contre le régime des mollahs dans une répression sanglante."

La sécheresse et le réchauffement climatique

Cinq expositions sont consacrées à l'environnement. Cette année particulièrement, la sécheresse s'impose comme un sujet incontournable et qui résonne fortement dans les Pyrénées-Orientales, département touché par une grave sécheresse . "Nous avons notamment une exposition de Ian Berry qui s'appelle Water et qui décrit les problématiques d'accès à l'eau." Le photographe James Balog montre, lui, "l’impact dévastateur du changement climatique sur la terre et ses habitants".

Deux expositions reviennent également sur l'année écoulée en Ukraine, sans oublier l'Afghanistan , le Brésil ou les trafics de drogue. Le festival rend aussi hommage à Jane Birkin et à Tina Turner, décédées cette année.

L'intelligence artificielle, entre fascination et inquiétude

Enfin, parmi les nombreuses rencontres proposées en parallèle des expositions, le festival organise une table ronde sur les enjeux de l'intelligence artificielle le vendredi 8 septembre à 15 heures, au Palais des Congrès. "L’intelligence artificielle générative d’images a récemment transformé le paysage de la photographie. Sa capacité à créer des images très réalistes suscite fascination et inquiétude", décrit le programme.

Le festival est particulièrement sensible à la question, ayant lui-même été piégé par un photojournaliste en 2021. Jonas Bendiksen avait reconnu avoir truqué et créé des images de toute pièce pour son exposition. Le photographe norvégien voulait dénoncer les fake news.

Où trouver le programme complet ?

Tout le programme de la 35e édition de Visa pour l'image est à retrouver sur le site du festival .