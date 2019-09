Visite au forum des associations à Guéret "pour voir ce qui se fait à Guéret"

Pour la 8ème année, le forum des loisirs et de la vie association a fait carton plein à Guéret. L'occasion pour les Guérétois de découvrir le tissu associatif de la ville et de choisir leurs activités pour l'année.

Le forum des associations de Guéret a encore une fois attiré du monde cette année. Plus de 90 associations guérétoises étaient présentes à l'espace André Lejeune.

L'occasion de découvrir "ce qu'il se fait à Guéret"

De nombreux badauds ont déambulé toute la journée à travers les différents stands pour prendre renseignements auprès des associations. Pour Jean, qui habite à Guéret depuis un an, c'est l'occasion de "voir ce qui se fait à Guéret et les différentes possibilités qui se présentent". Marie, elle, est installée dans la ville depuis trente ans et pourtant elle est surprise de voir autant d'associations : "Je ne m'attendais pas à en voir autant. Comme quoi on ne sait pas tout" dit-elle en souriant. Pour d'autres, c'est aussi le moment de choisir ses activités sportives.

Les Brakassés, une nouvelle association de roller sur le forum

Une association a fait sa première apparition sur le forum cette année. Il s'agit Des Brakassés Roller, une association de roller, créée il y a quatre ans par Corinne, présidente. "Mon mari m'a offert une paire de roller comme quand j'avais 15 ans, c'est comme ça qu'on a créé l'association avec une amie" explique-t-elle.

Depuis, une quinzaine d'adhérents se retrouvent tous les mardis soir de 20h à 21h30 pour faire du roller de façon ludique dans le parking souterrain du Leclerc à Guéret. "On fait des jeux et il n'y a pas de compétition" ajoute la présidente.

Marine, qui se décrit comme une "fana des roulette", est dans l'association depuis trois ans. Ce qui la fait vibrer à roller c'est : "la vitesse, la sensation de glisse et ce petit frisson quand on prend plus de vitesse que prévu et qu'on réussit quand même à rester droit sur ses roulette et qu'on se dit ouah je l'ai fait !" s'exclame-t-elle.

Les curieux se sont pressés devant le stand toute journée, mais il y a eut certains déçus, notamment chez les enfants. On ne peut devenir adhérent qu'à partir de 16 ans.