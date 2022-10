Visite de la nouvelle piscine municipale Christine Caron à Déville lès Rouen

Le bassin d'aquabike et de détente de la nouvelle piscine Christine Caron à Déville lès Rouen

En 2017, la commune de Déville lès Rouen décide de se lancer dans la construction d'une nouvelle piscine plutôt que de rénover celle de 1973, vétuste.

Elle lance alors le projet, qui prend un peu de retard pendant le covid et à cause de la découverte d'amiante dans les sols. Fin 2022, la piscine est fin prête à être ouverte au public, après un coût total de 12,18 millions d'euros, dont 9,3 millions d'euros de travaux à proprement parlés. La moitié a été financée par des subventions de l'Etat, de la Région, du département et de la métropole, le reste, soit 5,3 millions a été financé par la mairie de Déville, sans emprunt.

L'entrée de la nouvelle piscine © Radio France - Milena Aellig

A l'heure où de nombreuses piscines ferment en raison de la crise énergétique, l'ouverture de cette piscine peut interroger.

Mais le projet, pensé en 2017, a presque anticipé la situation actuelle.

La piscine est raccordée au réseau de chaleur de la Métropole, lié à la chaudière biomasse installée à Maromme. Elle possède sur son toit un ensemble de panneaux photovoltaïques utilisés exclusivement pour la piscine (l'énergie n'est pas renvoyée dans le réseau EDF). Le reste de la toiture est végétalisée. Le chlore n'est pas stocké sur le site mais directement produit sur place par électrolyse.

Le but du maire, Dominique Gambier, est de ne pas augmenter le déficit ou les impôts avec cette piscine.

Alors en plus des scolaires qui vont pouvoir bénéficier de douze séances par année (12 en CP, 12 en CE1, etc.), la piscine proposera plein d'activités.

Le bassin sportif de 4x25 mètres. © Radio France - Milena Aellig

La piscine possède trois bassins prévus pour des publics différents. Le bassin sportif, classique, de 25 mètres et4 lignes d'eau, pour les nageurs et les scolaires.

Un bassin de 120 mètres carrés pour les séances d**'Aquabike et d'Aquagym,** également équipé de jet et de cascade pour la détente.

Le bassin de 120 mètres carrés. © Radio France - Milena Aellig

Et enfin, une pataugeoire pour les plus petits avec un beau poisson pour jouer.

La pataugeoire © Radio France - Milena Aellig

La piscine proposera également des activités de bébés nageurs et de jardin aquatique ainsi que des cours de natation pour adultes et enfants.

La piscine porte le nom de Christine Caron, première femme médaillée olympique en natation aux jeux olympiques de Tokyo de 1964. Elle devrait venir animer une séance avec les scolaires début 2023.

Pour les tarifs et horaires de cours RDV sur le site de la mairie de Déville lès Rouen .