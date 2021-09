Visite, dégustation et découverte d'un "paradis" pour 12 étudiants étrangers accueillis à Fleys, dans l'Yonne

Visite de cave, marché, un bon repas, une dégustation de chablis et le traditionnel Ban bourguignon : c'est le programme concocté à Fleys, dans l'Yonne, pour 12 étudiants étrangers. Ils sont accueillis jusqu'à ce dimanche soir dans des familles de ce village de 182 habitants, dans le cadre de la Saint-Vincent tournante du Chablisien, dont la grande fête se tiendra les 5 et 6 février prochain à Fleys.

Pour les étudiants c'est un bol d'oxygène alors qu'ils s'apprêtent à reprendre les cours. Pour le chablisien c'est une belle carte de visite. "Ce village est le plus bel endroit où je suis allé, commente par exemple Buddika, qui vient du Sri Lanka. J'aime les traditions françaises, la culture et c'est la première fois de ma vie que j'ai ce genre de séjour pour découvrir la culture culinaire, la cuisine et les boissons... donc c'est une bonne expérience", raconte cet étudiant, un grand sourire aux lèvres.

L'expérience est aussi très positive pour Ali qui vient d'Inde : "J'aime vraiment cet endroit. Dans mon pays, j'entendais dire que les Français étaient polis et gentils, et c'est vrai ! Donc je suis vraiment heureux."

Les étudiants sont accueillis jusqu'à dimanche. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Tout cela a été rendu possible grâce à Sarah notamment, qui les accueille et qui veut leur offrir un grand bol d'air frais avant le retour sur le campus. Et le pari est gagné selon elle : "Quand on les voit émerveillés en arrivant à la campagne, ça fait chaud au cœur. Faire des choses simples, pour eux ça va être quelque chose de magique."

Faire rayonner le chablis dans le monde entier

Les étudiants ont également participé à l'organisation de la Saint-Vincent et ont cuisiné le repas de ce samedi midi avec les familles. "C'est intéressant de les découvrir, de découvrir d'autres cultures. On a fait la cuisine ensemble et on a pu parler des spécialités de leur pays et de ce qu'ils ont pu découvrir en France", explique Jade, lycéenne à Auxerre, qui accueille Marc dans sa famille. Cet étudiant en économie venu du Bangladesh savoure : "Je suis très excité par ce weekend ! Je suis un peu artiste aussi. Peindre, préparer la Saint-Vincent, c’est super fun pour moi. Je fais aussi de la photo et ici, j’ai de quoi de faire de jolies photos donc je suis très content." Alors pour lui, Fleys n'est pas un simple village, "c’est un Paradis !"

Ce séjour permet donc au village de se faire connaître et de faire rayonner la culture locale ."L'idée est qu'ils puissent faire rayonner le chablis autour d'eux, avoir de nouveaux ambassadeurs est toujours le bienvenu", estime Marie Bordier, du comité d'organisation de la Saint-Vincent. La culture va ainsi s'exporter aux quatre coins du monde, de l'Inde aux Etats Unis, en passant par la Chine, le Sri Lanka, le Bangladesh, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Mexique.