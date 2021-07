Visite du barrage de Grand'Maison à Vaujany : les inscriptions sont ouvertes

Les visites encadrées (barrage et centrale) se feront du 2 au 13 août, du lundi au vendredi.

C'est l'installation hydro-électrique la plus puissante de France, et même d'Europe : le barrage de Grand'Maison sur la commune de Vaujany. D'une capacité de 1.800 mégawatts, soit l'équivalent de deux tranches nucléaires, il a été mis en service en 1988. Il exploite l'énergie de l'Eau d'Olle, un affluent de la Romanche. Le barrage, qui peut stocker jusqu'à 140 millions de m³ d’eau est situé à 1.700 mètres d'altitude ; la centrale électrique, elle, est située 1.000 mètres plus bas.

140 mètres de hauteur

EDF Hydro Alpes propose du 2 au 13 août deux formules de visites gratuites. "La randonnée découverte du barrage d’altitude" emmènera les visiteurs au pied de l'ouvrage de 140 mètres de hauteur, jusqu'à son sommet. La visite d'une galerie est même envisagée "selon les conditions de sécurité et d'exploitation". Une bonne condition physique et un matériel adapté (chaussures de marche, etc) sont nécessaires (randonnée de 6 km avec 300 m de dénivelé).

Randonnée découverte - EDF

"Les salles des robinets"

Plus classique, la visite guidée de la centrale hydroélectrique, située au pied de la station de Vaujany), qui emmènera les visiteurs dans la "salle des machines" et les "salles des robinets".

La centrale de Grand'Maison - EDF

C'est à partir de 12 ans et des chaussures fermées sont obligatoires. Toutes ces visites se font sur inscription sur le site internet d'EDF.