Visite en avant première du multiplexe de Saint-Gély-du-Fesc

A Saint-Gély-du-Fesc, le cinéma "Mégarama Pic Saint Loup", équipé de 8 salles, attend le feu vert de la commission de sécurité pour ouvrir à la fin du mois. Il espère 350.000 spectateurs la première année. Visite en avant première de cet équipement attendu depuis près de 14 ans.

A l'entrée de Saint-Gély-du-Fesc, on distingue le bâtiment pas tout à fait terminé, devant lequel s'étale un grand parking vide de plus de 500 places. L'ouverture du cinéma multiplexe Mégarama Pic Saint Loup n'est plus qu'une question de jours.

Le hall d'accueil où le guichet et l'espace confiserie prennent forme peu à peu. © Radio France - Ciavatti

A l'intérieur, on peine à croire que le chantier touche à sa fin. Une cinquantaine d'ouvriers travaillent encore; le hall et la billetterie prennent tout juste forme. "Ambiance chantier, ça paraît pas comme ça mais on pense être dans les temps" commente, sûr de lui, Joseph Vacrin, directeur général de Mégarama. Les travaux ont été retardés par les intempéries de l'automne dernier mais cette fois la date butoir approche: visite de la commission de sécurité le 19 septembre. Si l'avis est favorable, le cinéma devrait ouvrir dans la foulée.

8 salles avec écran géant et fauteuils XXL

Le multiplexe pourra dans l'avenir s'agrandir mais pour l'instant il propose 8 salles de plain pied, distribuées par une allée centrale, "accessibles aux personnes à mobilité réduite" précise Joseph Vacrin. Et au dessus un couloir central qui dessert les cabines de projection.

L'allée centrale distribue les 8 salles de projection, toutes de plain pied. © Radio France - Ciavatti

On est loin des dernières finitions mais le matériel lui fonctionne déjà en partie. Cette cabine de projection par exemple, vue depuis l'allée centrale:

Cabine de projection en fonctionnement, vue depuis l'allée centrale © Radio France - Ciavatti

"On projette avec 4 projecteurs, explique Joseph Vacrin, ce qui permet une image plus précise, des couleurs plus vives, une diffusion d'une qualité exceptionnelle sur l'écran de 22 mètres ici." Dans l'une des grandes salles, près de 500 places, des tests de projection sont en cours. Elle est équipée du son Dolby Atmos, technologie à la pointe là aussi qui permet un son ultra réaliste avec 60 haut parleurs implantés jusque dans les plafonds.

Test projection en cours dans l'une des grandes salles du cinéma © Radio France - Ciavatti

"Des fauteuils club en cuir et rocking... C'est mille fois mieux qu'à la maison"

Pour séduire les clients, l'enseigne n'a rien laissé au hasard. Faisant du confort, l'un de ses premiers arguments de vente. Joseph Vacrin poursuit la liste: "des gradins de 1 mètre 20 de large qui permettent de se déplacer aisément. Et ces fauteuils club en cuir. Ils sont rocking", c'est à dire qu'on peut se balancer d'avant en arrière. "C'est mille fois mieux qu'à la maison".

Des fauteuils XXL dans chacune des 8 salles. © Radio France - Ciavatti

Visite sonore du chantier avec Marie Ciavatti Copier

L'établissement table aussi sur une tarification simple et abordable pour s'attacher un public: 5 euros pour les moins de 18 ans, 6 euros 50 pour les étudiants et 8 euros 50 pour le prix standard. Le parking attenant, d'une capacité de plus de 500 places, sera gratuit.

"On est sur la zone la moins équipée de France"

Le groupe Mégarama vise 350.000 entrées la première année. "On est sur la zone la moins équipée de France, assure Joseph Vacrin citant des chiffres de la Commission Départementale d'Equipement Cinématographie. On arrive pour réparer cela, avec une offre qui n'est pas démentielle, 8 salles, et une programmation variée. Nous visons une clientèle qui est autour à 30 km du multiplexe".

"On vise une clientèle à 30 km autour" Copier