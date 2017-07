Visite en avant première du nouveau cinéma de Joigny dans l'Yonne

Le nouveau cinéma ouvrira ses portes début septembre. Jusqu’ici la ville de Joigny proposait des films projetés dans la salle de spectacle Claude Debussy.

A Joigny, les travaux du futur cinéma sont quasiment terminés.La salle Agnès Varda et ses 118 places ouvrira le 6 septembre prochain. Jusqu'’ici la ville qui proposait des films projetés dans la salle Debussy ne pouvait pas diffuser de nouveautés sur l'écran. Désormais ce sera le cas, car la ville a changé de distributeur de films. en signant un contrat avec la société Cinéode qui distribue une trentaine de cinémas en France explique Françoise Depardon, conseillère municipale à Joigny: "Le poids de Cinéode est très important auprès des distributeurs qui ne peuvent pas refuser de donner des films en première ou deuxième semaine.Il y aura des nouveautés , des avant première et des acteurs."

"On ne nous refusera pas les nouveautés"

Une véritable salle de 118 places avec un grand écran diffusera des films dès leur sortie.

Après plusieurs mois de retard dans les travaux Françoise Depardon et madame cinéma à Joigny voit enfin ce projet devenir réalité sur l’ancien site militaire: "C'était le groupe géographique de l'armée et nous sommes dans les anciennes écuries"

On découvre un plafond noir et des panneaux en bois dans l’entrée , dans la salle évidemment des fauteuils en velours de couleur rouge et un écran de 6 mètres 70 équipé d’un système audio high tech. Pour le grand public la principale nouveauté ce seront les films diffusés pour certains dès leur sortie nationale rappelle François Depardon:" On aura aussi la possibilité de retransmettre en direct des opéras et des ballets."

© Radio France - Renaud Candelier

Un cinéma très attendu comme pour Edwige qui habite Guerchy:" ça fera plus près !"

A 6 euros 60 plein tarif, le prix devrait aussi attirer du public ce qui donne le sourrire à Sabrina de Cheny:" ce n'est pas cher par rapport à Auxerre"

"ce n'est pas cher" - Sabrina

Et le tarif réduit sera étendu aux familles nombreuses et aux plus de 60 ans. Le cinéma ouvrira au public le mercredi 6 septembre.Un cinéma nommé Agnès Varda que la réalisatrice a promis de venir inaugurer cet automne. Il gardera d'ailleurs sa dimension Arts et Essai avec toujours des films consacrés aux femmes le dimanche, des courts-métrages, un ciné-club et des ciné-goûters pour les enfants pendant les vacances scolaires.

Le reportage de Renaud Candelier