Visite guidée au Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine à Perpignan

En ce week-end de Journées du Patrimoine, France Bleu Roussillon vous fait découvrir le Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine à Perpignan. Un centre unique en France qui restaure des dizaines d'œuvres par an.

Le centre restaure une trentaine de tableaux et d'objets par an

Exceptionnellement, le Centre de Conservation et de Restauration du Patrimoine de Perpignan a ouvert ses portes en ce week-end de Journées du Patrimoine pour des visites guidées. L'occasion de découvrir un établissement qui prend soin du patrimoine de notre département toute l'année.

En ce moment, il y a une petite dizaine d'œuvres en restauration, des tableaux et des statues principalement. Isabelle Jubal fait la visite, elle est responsable du Centre et restauratrice elle-même. Elle présente deux panneaux en bois récupérés à Corbères, et qui vont demander un travail minutieux et long, qui peut prendre plusieurs mois. "Il y aura tout un travail de retouche qui peut être plus ou moins poussé, soit dans un ton neutre, ou alors plus poussée pour carrément qu'on ne voit plus ces retouches."

Ces deux tableaux vont demander un travail de retouche minutieux © Radio France - Claire Guédon

Plusieurs semaines de travail minutieux

Il y aussi cette statue de Notre-Dame d'Espérance, en bois, qui appartient à la chapelle de Molitg-les-Bains. Elle a déjà demandé plus d'un mois de travail, et c'est loin d'être terminé. Il a fallu remplir une par une les fissures du bois avec de la peinture. Mais Isabelle Jubal attire l'attention des visiteurs : "On n'a pas cherché à refaire tous les manques. Quand on s'approche, on voit l'objet avec aussi les traces de son histoire. C'est une statue qui a vécu."

Cette statue en bois a déjà demandé plus d'un mois de travail © Radio France - Claire Guédon

Un centre unique en France

Ce Centre est unique en France, c'est le seul pris en charge entièrement par un département. Il accompagne actuellement un tiers des communes des Pyrénées-Orientales qui veulent conserver leur patrimoine. Une collaboration qui permet de les aider "dans la gestion, la rénovation, la valorisation de ce patrimoine", explique Isabelle Jubal, le Centre apporte son expertise, et le Département finance une partie des missions.

Le Centre n'a ouvert ses portes que ce week-end de Journées du Patrimoine, mais il est possible d'aller découvrir une des œuvres restaurées ici à la Chapelle Notre-Dame des Anges, à Perpignan.