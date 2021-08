Visite guidée, le temps d'un après-midi, des journées gourmandes et artisanales du Tonnerrois

Depuis ce vendredi 27 août et jusqu'à ce lundi 30 août se tient la première édition des journées gourmandes et artisanales du Tonnerrois. Elles succèdent à la traditionnelle foire qui se tenait chaque année à Tonnerre. Au programme : de l'artisanat local sous toutes ses formes mais aussi la fête foraine, les pompiers ou encore l'armée ! Visite guidée.

La traditionnelle fête foraine est toujours là avec ses manèges pour grands ... et sa pêche aux canards ! © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Il y a d'abord ce qui ne change pas comme la traditionnelle fête foraine. Incontournable pour les petits comme pour les grands. Ce samedi nous avons rencontré Anaé, dont c'est la première fête foraine. Pendant qu'elle s'exerce au tir à l'arbalète, ses grands parents profitent d'une certaine liberté retrouvée. "On est très heureux de pouvoir ressortir, de revoir du monde et cette ambiance fête foraine" confie Maryse sa grand-mère, immédiatement complétée par Alain, le grand-père : "et puis voir les artisans, on a discuté avec l'artisan qui faisait le tour sur bois. Ce beau temps, ce monde, ça fait chaud au cœur". C'est un peu le goût de la vie d'avant la crise sanitaire qui nous revient en bouche.

Au total une quarantaine d'exposants sont présents pour cette première édition des journées gourmandes et artisanales du Tonnerrois. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

D'ailleurs un peu plus loin, Nicole et Claude font une pause. Ils ont fait déjà deux fois le tour de la foire. Parmi la quarantaine d'exposants, ils ont une préférence pour les artisans de bouche. "C'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes, fromages de chèvre, le saucisson" explique Nicole. On peut aussi trouver de la bière brassée à quelques kilomètres de Tonnerre ou bien encore du miel fabriqué par les abeilles de l'Yonne.

L'artisanat local est mis à l'honneur comme ici cette bière brassée à quelques kilomètres de Tonnerre. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Le mot d'ordre de ces journées c'est le local rappelle Guy Roy, qui préside leur organisation. "Ce que l'on met en valeur ce sont les produits de Tonnerre et du Tonnerrois et beaucoup les artisans. C'est à la fois les artisans de bouche, de la bière, des bijoux. Il y a un peu de tout" détaille-t-il sa toque sur la tête. En effet, sont aussi présents les membres de l'amicale des cuisiniers de l'Yonne. Ils ont notamment la difficile tâche de siéger dans le jury du concours de la meilleure terrine de lapin.

Ce samedi 28 août, les passionnés de cuisine ont pu s'affronter lors du concours de terrine de lapin organisé par l'Amicale des cuisiniers de l'Yonne. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un peu plus loin petits et grands peuvent aussi rencontrer des pompiers ou des militaires. L'objectif c'est de se faire connaître explique Brunot Nirlo du CIRFA (Centre d'information et de recrutement des forces armées) basé à Auxerre. La foire attire les familles, un public large pour l'armée. "Vous avez papi qui va échanger, qui va discuter, qui va dire - Ah oui, effectivement, je vais en parler à mon petit fils-. Vous avez le petit qui va en parler à son grand frère. Le but, c'est de toucher tout le monde." Et pour donner une image la plus précise de ses métiers, l'armée est venu en nombre. Vous pouvez rencontre le 152e régiment d'infanterie qui vient de Colmar, le 27e bataillon de chasseurs alpins qui vient d'Annecy, le 1er régiment de chasseurs qui vient de Verdun et le 5ème régiment de dragons.

L'adjudant-chef Bruno Nirlo du Centre d'information et de recrutement des forces armées dans l'Yonne, basé à Auxerre. Copier

Quatre régiments de l'armée sont présents pour rencontrer les petits et les grands se faire connaître et déconstruire les clichés autour de l'armée. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Pour profiter de la foire il faut toutefois présenter son pass sanitaire valide. La coronavirus qui a bien failli venir jouer les troubles fêtes et interdire la tenue des journées gourmande et artisanales. Il a d'ailleurs entraîné une dépense supplémentaire d'environ 3500 euros sur le budget de l'évènement qui s'élève à environ 45 000 euros.

Les journées gourmandes et artisanales du Tonnerrois continuent encore ce dimanche 29 et ce lundi 30 août 2021 sur le pâtis à Tonnerre.