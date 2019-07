Visiter le Poitiers de 1569 dans l'univers de Minecraft

Poitiers, France

A l'occasion du 450ème anniversaire du siège de Poitiers en 1569, le musée Ste Croix et la Médiathèque François Mitterrand proposent une animation originale. Six étudiants de l'IUT de Poitiers, Niort et Châtellerault ont planché sur le sujet. Encadrés par François Lecellier, maître de conférence, les étudiants ont réalisé, inspirés par le jeu vidéo Minecraft, une modélisation en 3 dimensions de la cité. Le joueur peut ainsi déambuler aux portes de la ville et à l'intérieur: du pont Joubert en passant, par l'église Ste Radegonde, ou encore le château triangulaire au milieu des remparts.