Visitez l'atelier de tissage de la prochaine tapisserie Tolkien à Aubusson

Un aigle monumental et Bilbo le Hobbit allongé sur un rocher : c'est la scène que va représenter la prochaine section de la tapisserie d'Aubusson (Creuse) consacrée à l'oeuvre de J.R.R Tolkien. Les lissières travaillent devant un public deux fois par semaine, pour faire découvrir leur métier et la tenture monumentale qu'elles sont en train de réaliser.

8 mètres carré de scène culte

À raison d'un mètre carré par mois, et de trois travailleuses forcenées et passionnées, cette nouvelle tenture devrait être terminée dans quatre mois. "On aurait du l'achever en ce moment, mais avec le coronavirus on n'a pris du retard" explique Françoise, l'une des lissières. Haute comme un homme et longue de huit mètre, elle n'utilise que des couleurs pures :

L'impression de profondeur, le relief, le volume, tout cela est créé par un jeu de rayures.

La technique date du Moyen-Âge mais le résultat est d'une modernité incroyable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la Cité Internationale de la tapisserie d'Aubusson. Les visites ont lieu les mercredis à 11 heures et les jeudis à 15 heures.

La tapisserie va reprendre cette illustration de Bilbo allongé à côté d'un Aigle. © Radio France - Marion Bargiacchi