Visorando : l'appli alsacienne pour randonner qui a plus de 2 millions d'utilisateurs réguliers

L'information a été rappelée il y a quelques jours dans les colonnes de nos confrères de la presse régionale : l'application Visorando pour trouver des itinéraires de randonnées sur smartphones est une appli 100% alsacienne !

Elle rassemble plus de deux millions d'utilisateurs réguliers, c'est aussi plus de 20.000 propositions d'itinéraires. Elle a été lancée il y a sept ans, par deux cousins : Arnaud Lecus, habitant en Alsace, créateur de sites web et amateur de cartes et Fabien Biver, accompagnateur en montagne.

Une belle idée qui fait son chemin

Cette application disponible sur smartphones permet aux adeptes de la randonnée de trouver des tas d'itinéraires près de chez soi, en Alsace et partout en France. On peut y retrouver des photos, des conseils, des niveaux avec des difficultés différentes.

Les bureaux sont installés à Soultz dans le Haut-Rhin, entre Colmar et Mulhouse. Il y a désormais une dizaine de salariés pour alimenter, mettre à jour et faire grandir l'application Visorando.

Visorando est installé à Soultz, dans le Haut-Rhin © Radio France - Guillaume Chhum

Les itinéraires proviennent des contributeurs, des chemins qui sont ensuite validés par trois modérateurs du site, pour s'assurer de la qualité du tracé. "C'est la garantie qu'une fois sur place, la randonnée est bien praticable et que l'on ne va pas se retrouver face à un chemin qui n'existe plus ou face à un mur," précise Arnaud Lecus, le cogérant de Visorando.

L'application a eu un boom de fréquentation, après les déconfinements successifs .

Bientôt de nouveaux itinéraires à travers l'Europe

Pour continuer à maintenir financièrement l'entreprise, des options payantes sont disponibles, comme le partage de position, le zéro pub, les cartes personnalisées selon vos envies ou les cartes IGN. La petite société commence à bien se développer en France.

Arnaud Lecus, le cogérant de Visorando © Radio France - Guillaume Chhum

L'objectif maintenant est de grandir et d'exporter l'application Visorando dans d'autres pays comme le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore l'Autriche.