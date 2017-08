Vita Romana: les travaux, puis place au spectacle!

Du 12 au 15 août, la Rome antique reprend vie sur le site archéologique de Bliesbruck-Reinheim. Mais avant que les 35 acteurs ne plongent le public vingt siècle en arrière, il a fallu tout installer.

"On court dans tous les sens. On traite d'une tâche, mais trois autres suivent juste derrière", s'en amuse, un peu éreinté, Dimitri Mathiot, archéologue sur le site de Bliesbruck-Rheinheim et en charge de la programmation. En coulisse, les préparatif s'organisent depuis une dizaine de jours afin que tout soit prêt pour cette nouvelle édition de Vita Romana. Du 12 au 15 août, la Rome antique reprend vie, et l'histoire dure depuis plus de vingt ans.

Et le succès est au rendez-vous: en 2009, ils étaient environ 3 000 visiteurs à assister aux joutes entres les gladiateurs; en 2016, ils étaient plus de 7 000.

Un engouement qu'explique Jean-Paul Petit, conservateur des lieux, par philosophie de cet événement:

"Nous sommes surtout un site ouvert au grand public, donc on veut intéresser les gens, de la façon la plus réelle, la plus proche possible de ce qu'était la vie à l'époque, en fonction des données archéologiques. Ce n'est pas Disney Land".

"Mais pour se faire, les techniciens s'activent. 44 agents doivent construire la scène, installer les gradins, mettre en place la piste pour les chars, mettre en place l'éclairage et les installations sonores", énumère le conservateur. Cette année, la sécurité sera également renforcée: "Un périmètre de sécurité va englober le site. Il y aura un contrôle à l'entrée par des vigiles et la gendarmerie sera présente durant la totalité de l'événement".

Des chevaux en action

Deux compagnies équestres vont animer cette édition 2017. Celle des "Portes de l'Histoire" avec Nathalie Cussenot vont présenter des joutes de gladiateurs sur leurs montures. "Il y a des armes au niveau de la selle, les yeux du cheval sont protégés parce que nous allons faire des duels à la javeline. Après tout, il faut le protéger, à l'époque déjà, c'était un luxe d'en posséder un!".

Les "Attelages du Pays d’Arles" et leurs 4 étalons feront vibrer les spectateurs par des tours d'arène. Mais avant, il faut mettre en place la piste, et vérifier tous les détails, comme le sable:" Il y en a un peu trop, constate Ange Ruiz, après un premier tour de chauffe, avec les techniciens on va corriger tout cela, Trop de sable et le char glisse"

Seuls les chevaux semblent les mieux lotis durant cette phase de préparation. Malgré les heures de déplacements pour arriver jusqu'en Moselle, une fois sur place, ils sont "chouchoutés, et bichonnés".

Les tarifs: 7 € pour les adultes; gratuit pour les moins de 16 ans.