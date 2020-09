"Vital pour nous et les artistes" : trois jours de concerts aux Inouïs du Printemps de Bourges

Prévu au mois d'avril, le festival des Inouïs du Printemps de Bourges a finalement été décalé en raison de l'épidémie de Covid-19. Le contexte sanitaire reste particulier mais trois jours de concerts sont organisés à partir de ce mercredi 16 septembre. 34 artistes de la nouvelle génération sont programmés. "On avait une vraie envie. C'est vital pour nous mais c'est aussi vital pour ces artistes. Une vraie scène, c'est là où l'être humain s'exprime", précise Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges, invité de France Bleu Berry.

Le public devra rester assis et devra obligatoirement porter le masque dans le Palais d'Auron. Mais l'essentiel est de pouvoir retrouver une vie culturelle dynamique. Christine and The Queens est notamment passée par les Inouïs à Bourges, c'est un vrai accélérateur de carrière. "Ce sont de jeunes artistes que l'on découvre, ce sont eux qui font le rayonnement du Printemps et qui font venir tous ces professionnels à Bourges", souligne Boris Vedel.

Vendredi soir, à partir de 21h, un concert spécial de Pomme et Aloïse Sauvage permettra de clôturer cette édition un peu particulière.