Vitalic sera aux Eurockéennes de Belfort le 8 juillet prochain

L'annonce a fait l'effet d'une petite bombe sur les réseaux sociaux ! "Du lourd" comme disent les jeunes : Vitalic sera présent pour la 29ème édition des Eurockéennes de Belfort sur quatre jours du 6 au 9 juillet prochain.

OH PUTAIN Y'A VITALIC AUX EUROCKS — disinvolta (@Iamadumbgirl) April 6, 2017

L'artiste électro devrait enflammer la plage du festival la samedi soir. Il présentera son nouvel Album "Voyager" ! De quoi satisfaire les plus jeunes, mais aussi de quoi "prendre un petit coup de vieux" pour d'autres. Comme le rappelle le festival des Eurockéennes, Vitalic était déjà venu aux Eurockéennes, pour la première fois en 2002, mais aussi en 2005 et 2010.

Programmation complète le 13 avril

Il y a une semaine déjà les équipes des Eurocks avaient déjà annoncé quatre nouveaux noms : Nina Kraviz, The Lemon Twigs, Chinese Man et Petit Biscuit. La programmation complète sera annoncée le 13 avril. En attendant vous retrouvez les premières infos sur le festival, le camping, et même le prix de la bière (!) en cliquant ici. Et pour vous y croire déjà un peu, vous retrouvez aussi photos, lives et un retour complet sur l'édition 2016 sur France Bleu.fr, en cliquant ici.

500 postes à pourvoir

Si vous souhaitez travailler aux Eurockéennes, près de 500 postes sont à pouvoir d'ici le 30 avril. Cela va du nettoyage, à l'accueil, aux buvettes, au travail en cuisine ou encore pour le montage et démontage des scènes. Des contrats de 4 jours à 5 semaines.Vous retrouvez toutes les infos ici.