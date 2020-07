Vitrac : les professionnels du tourisme offrent des hébergements à moitié prix pour les soignants

La pandémie de Covid 19 et son lot de drames peuvent aussi générer de beaux sentiments. A Vitrac sur les bords de la Dordogne, les élus et les professionnels du tourisme se sont émus de la qualité de l'engagement, parfois au prix de leur vie, des soignants mais aussi de tous ceux qui étaient en première ligne pendant l'épidémie. Tous ont donc décidé de faire un beau geste pour eux. Les quatre hôtels de la commune, les trois campings, les propriétaires de chambre d’hôtes et de meublés se sont mis d'accord pour offrir des séjours à moitié prix aux soignants , mais aussi aux ambulanciers et aux pompiers. Ce sont ainsi deux cent offres en tout qui sont proposées, nuits d'hôtel, places en camping, jusqu’à des séjours dans des maisons de six à sept places. Les offres démarrent en décembre et vont jusqu'en juin 2021.

Les soignants qui peuvent en bénéficier doivent passer par la mairie de Vitrac. C'est elle qui va valider leur candidature et leurs donner un code. Munis de ce code, les soignants pourront ensuite aller consulter les offres disponibles sur le site des hébergeurs de Vitrac, bienvenueauxsoignants.fr.