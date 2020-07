Vitré : un concert placé sous le signe de la sécurité et des gestes barrière ce samedi

Ce samedi 25 juillet, 2500 personnes pourraient se rendre sur le parking du Parc des Expositions de Vitré pour le concert "Kanu 2" organisé par l'association "Don Jigi Fest". Deux têtes d'affiche au programme : la rappeuse Chilla et le trio 47ter. Des artistes locaux joueront également sur scène dans la soirée.

Ce mercredi, la scène de Kanu 2 était encore en cours d'installation © Radio France - François Rauzy

Pour l'heure un peu plus de 1000 billets ont été vendus. Pour garantir le succès de l'événement, les organisateurs ont apporté un soin tout particulier au respect des règles émises par le Haut Conseil de Santé publique (voir plus bas) pour les événements accueillant jusqu'à 5000 personnes. "On est même allés plus loin que les recommandations" assure Théo Gobert, membre de Don Jigi Fest en charge de la sécurité sur l'événement. "Le port du masque est obligatoire, on désinfectera toutes les zones contact toutes les trente minutes, les interrupteurs des sanitaires aussi.. Il y aura des bénévoles et des agents de sécurité chargés de faire respecter les règles. On va aussi diffuser des spots gouvernementaux sur le respect des gestes barrière entre chaque concert."

Du gel hydroalcoolique sera également à disposition du public. Le site sera divisé en plusieurs zones. Une fosse devant la scène où le port du masque sera obligatoire. Derrière cette fosse, un vaste espace de 1000 places assises, où il sera possible de fumer, boire et se restaurer. Les personnes assises pourront ôter leur masque.

L'association prend un risque financier pour organiser le concert, car toutes ces mesures représentent un coût supplémentaire "de 20 à 30%" par rapport à un événement classique. Le nombre d'agents de sécurité privée a été doublé, et 80 bénévoles seront sur le pont pendant toute la soirée. Peut-on encore faire la fête dans ces conditions ? Théo Gobert : "Bien sûr ! C'est une situation particulières certes, mais on met tout en place pour maîtriser le potentiel risque. Il en advient aussi du comportement de chacun."

Le conseil municipal de Vitré divisé sur l'organisation de ce concert

Soumis à déclaration en préfecture mais pas à l'obtention d'une autorisation spécifique, ce concert aura bien lieu samedi. La sous-préfecture a été convaincue par la qualité du dossier présenté par les organisateurs. Du côté de la municipalité, on préfère rester confiant, même si la maire Isabelle Le Callenec admet que l'événement a suscité un débat : "C'est un débat qu'on a eu au conseil municipal lundi soir, on a des personnes plutôt pour, des personnes plutôt contre... On a vu aussi sur les réseaux sociaux les uns et les autres s'exprimer... Je pense que l'on peut faire confiance aux jeunes, et notamment aux organisateurs pour démontrer leur esprit de responsabilité !"

Les places sont en vente au tarif de 15€ sur le site de l'association, qui conseille de réserver son billet en ligne pour éviter des queues et des regroupements à l'entrée du concert.