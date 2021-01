Vittel : dernier hommage à Robert Hossein ce mercredi

Les obsèques du comédien et metteur en scène Robert Hossein ont lieu ce mercredi 6 janvier à Vittel, dans l’intimité familiale. Son ami Frédéric Lévy lui rend hommage.

Les obsèques du comédien et metteur en scène Robert Hossein se dérouleront ce mercredi 6 janvier après-midi à Vittel, dans l’intimité familiale. Robert Hossein, décédé dans une clinique du Grand Nancy, jeudi 31 décembre 2020 à l’âge de 93 ans. Reconnu notamment pour ses grands spectacles, l'acteur vivait à Vittel depuis plusieurs années. Il y reposera. Une fondation et un musée pourraient y être créés, a indiqué sa femme Candice Patou.

Pour Frédéric Lévy, ami vittellois de Robert Hossein et cinéphile, c’est un monstre sacré qui s'en est allé :

"Les comédiens font le conservatoire, ont une technique de jeu, tout est calculé mais il y en a deux ou trois qui sont des acteurs. Ca, c'est magnifique. Il n'y a pas d'explications. Robert qui rentrait dans une pièce, c'était déjà du théâtre. Je l'ai vu tourner, on ne faisait pas deux ou trois prises avec Robert Hossein, on disait "moteur", il se dépliait comme une liane et il envoyait la purée, c'était dans la boîte ! ".

Accès au cimetière coupé dès 13 heures

Pour permettre de respecter l'intimité de la famille, la circulation autour de l'église Saint-Rémy et du cimetière de Vittel sera coupée à partir de 13 heures ce mercredi. Le cimetière sera même fermé au public dès 13h30.

La mairie de Vittel indique que le registre de condoléances sera ouvert jusqu'au vendredi 8 janvier inclus.