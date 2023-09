Viva associations : une journée pour rencontrer les associations à Cannes

Si vous cherchez une activité pour vous épanouir, vous divertir, vous cultiver ou vous dépenser, rejoignez une association qui partage vos valeurs, vos centres d’intérêt ou vos envies... Ne manquez pas Viva Associations, dimanche 10 septembre, de 9 à 18h, au Palais des Festivals de Cannes.

Un salon pour tous les goûts

Organisé par la Ville de Cannes, cet événement est l’occasion pour les Cannois de tous âges de rencontrer sur un même site près de 200 associations sportives, culturelles, de loisirs, et bien d’autres.

Que vous soyez fan de danse, de musique, de théâtre, de peinture, de yoga, de karaté, de rugby, de pétanque, de philatélie, d’écologie, de solidarité ou de tout autre domaine, vous trouverez forcément votre bonheur parmi la diversité des stands présents. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles sur les activités qu’elles proposent, et concocter ainsi le menu de vos loisirs pour l’année.

Illustration - Viva associations est l'occasion pour les Cannois de tous les âges de rencontrer les associations de Cannes - Ville de Cannes

Une journée festive et conviviale

Viva Associations, c’est aussi une journée dynamique de rencontres, d’échanges et d’interactions pour ce rendez-vous incontournable du monde associatif Cannois. Vous pourrez assister à de nombreuses animations tout au long de la journée : démonstrations, initiations sportives, concours… Il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux. Vous pourrez même tester certaines activités et vous inscrire sur place si le cœur vous en dit.

Les infos pratiques

Viva Associations se déroule dimanche 10 septembre, de 9h00 à 18h00, au Palais des Festivals de Cannes. L’entrée est libre et gratuite.

N’hésitez pas à inviter vos amis, votre famille ou vos voisins à vous accompagner pour cette belle journée placée sous le signe du partage et de la passion.

