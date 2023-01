Vive la magie à Tours, ce samedi à 17h et 20h30

Vive la magie est devenu au fil du temps l’un des rendez-vous incontournables du début d’année à Tours. Pour cette nouvelle édition, c’est un spectacle avec 5 artistes internationaux sur scène qui vous fera rêver pendant près de 2 heures.

Le show sera présenté par François Normag, avec une dose de magie et d’humour comme il sait si bien le faire. Grâce à sa baguette magique, il nous présentera LUKAS, un numéro étonnant qui mêle esthétique, travail du corps et réflexion, un projet à la fois inattendu et surprenant avec lequel l’artiste d’origine Allemande à fait le tour du monde.

Vous pourrez aussi applaudir Raymond CROWE , qui à foulé les plus grandes scènes à Broadway, c’est un maitre de l’illusion. Sur scène aussi, ARTEM qui arrive tout droit de Moscou. Vous allez découvrir l'univers de cet artiste entre le théâtre, le mime, la musique, l'expression et bien sûr la magie qui ne font qu’un.

Vous serez aussi séduits par MAG EDGAR et CIE qui viennent d’Espagne et à qui les organisateurs du festival ont donné carte blanche. Enfin le show se terminera par un numéro de mentalisme mené par un autre duo ANCA et LUCCA qui ne manquera pas de vous surprendre.

Ne manquez pas ces 2 soirées magiques au palais des congrès Vinci de Tours, ce samedi 14 janvier à 17h00 et 20h30.