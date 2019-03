♫ « Vive la vie et vive le vent, et vive le printemps… » ♫ Cinq sorties à faire en Périgord, ce week-end

Dordogne, France

♫ « Le Printemps est arrivé, la belle saison… » ♫

Soirée de printemps samedi dans la Vallée de l’Homme…

A Saint-Avit-de-Vialard vous est présentée, samedi à 19h, la 16ème édition du Festival « Brikabrak »… Après l’apéro-tartines à petit prix à 19h30, il sera alors temps d’assister à 21h au spectacle de 45 minutes de la Compagnie Girondine « Les volets rouges », intitulé « Nobody Knows », déconseillé aux moins de 12 ans. Par lâcheté, un jeune héros de 17 ans se laisse embarquer dans un jeu cruel où tous les coups sont permis. Il va tendre les filets d’un piège qui va se refermer sur lui. Il s’agit d’une fable sur le courage et la liberté, qui explore les mécanismes de la peur de l’autre. Avec un grain de mystère, ce spectacle questionne aussi habilement la place de l’individu dans le groupe et le rapport du singulier à la norme. Un spectacle touchant où la voix de l’adolescent entrera en résonnance avec des dessins créés sous vos yeux par Laureline Matuissi, illustratrice. Cette histoire dessinée en direct, « Nobody Knows », vous samedi à 21h à Saint-Avit-de-Vialard ; les entrées sont à 10 et 6 euros.

Le printemps revient, donc, et avec lui le Grand Concert de Printemps de l’Orchestre de l’Union musicale de Mussidan.

Un orchestre de plus de 40 musiciens, formé de musiciens adultes amateurs, et d’élèves de l'école de musique, accompagnés de leurs professeurs, vient samedi interpréter de la musique de variété, sous la direction de Thierry Chateaureynaud. De la musique pour tous, et le voyage annoncé vous emmène de la valse à la musique des années 60, 70, 80 et un peu plus proche de nous, afin que chaque génération puisse trouver un peu de chaleur autour de ce programme. Ces deux heures musicales, avec entracte et buvette, vous feront passer une belle soirée de printemps, samedi à 20h30, dans la salle multiculturelle Aliénor d'Aquitaine, à Mussidan. L’entrée est à 10 euros et est gratuite pour les moins de 12 ans.

Une bastide située en bord de Dordogne va fortement sentir le chocolat, ce samedi…

Pour la 7ème année consécutive, l'association « Kamalalinda » organise un Salon du chocolat à Lalinde et est heureuse d’accueillir nombreux grands et petits à cette journée gourmande de samedi, de 10h à 12h45 et de 14h15 à 18h. Artisans chocolatiers, fabricants de nougats et gourmandises sucrées et orientales, bar à chocolat et boissons chaudes vous attendent pour vous faire découvrir leur savoir-faire. Démonstrations, animations pour les enfants, dégustation, et jeu de la corbeille à but humanitaire viennent compléter le programme.

Si votre nom est « Pétassou » ou « Rampano », vous risquez de passer un chaud samedi…

Divers Carnavals sont annoncés en cette fin de semaine… A Cénac-et-Saint-Julien, rendez-vous samedi à 14h pour le défilé des écoles dans le village, avant le repas du carnaval, le soir à 19h. A Sarlat, le carnaval est organisé par l'Amicale Laïque. Diverses animations et défilé dans la ville sont prévus samedi pour vous proposer « Le tour du monde en un carnaval ». Au programme, de 14h à 16h15 au Colombier : atelier maquillage, concours de déguisements, bal des petits et atelier de bricolage du parfait explorateur. A 16h15 : départ du défilé du Colombier. A 18h : jugement de Rampano au Colombier, des indiscrétions de sources proches des juges nous faisant déjà croire que Rampano finirait sur le bûcher à 18h30. Enfin avis aux bricoleurs : la construction du géant Pétassou pour le Grand Carnaval de Brantôme se fera au lieu-dit Faye, dans une grange, samedi de 14h à 17h.

Dans le cadre de la journée internationale des forêts, venez fêter dimanche celle de Peyssac et laissez-vous emporter par la beauté des arbres…

Le site naturel de Peyssac s'étend sur 85 hectares, essentiellement sur les hauteurs de la commune de Razac-sur-L'Isle. Préservé depuis plus de 40 ans, il offre de fortes potentialités en matière de biodiversité et constitue un réservoir de nature pour les urbains de l'agglomération périgourdine ainsi que pour les habitants de la moyenne vallée de L'Isle. Ce dimanche, à partir de 15h, l'association « Pour les Enfants du Pays de Beleyme » vous propose d’associer l’art à la forêt sur ce site naturel préservé. Il vous est également donné de découvrir une faune inattendue et de participer à des ateliers ludiques et artistiques pour tous les âges. Bien d’autres surprises vous attendent lors de cette après-midi de dimanche, gratuite, qui se terminera autour d’un rafraîchissement ; une signalétique est mise en place à partir de la mairie de Razac-sur l’Isle.