"Vive le train" en Ile-de-France : la SNCF ouvre ses portes du 13 au 18 mai, inscrivez vous dès maintenant

Paris, Île-de-France, France

L'opération "Vive le train" de la SNCF aura lieu du 13 au 18 mai 2019 en Ile-de-France comme un peu partout en France. Cette opération portes ouvertes, présentée ce jeudi, ressemble à ce qui est organisé pendant les Journées du patrimoine et en Ile-de-France il devrait y avoir foule.

Si vous voulez avoir une chance de participer à ces journées "Vive le train", choisissez ce que vous voulez découvrir et inscrivez-vous très vite sur le site dédié à cette manifestation. Tout est gratuit mais l'inscription est obligatoire.

Une rencontre entre usagers et cheminots

Pour le public "Vive le train" sera l'occasion de visiter des trains, des gares, des ateliers, des postes d'aiguillages, des chantiers, des bureaux d'études, bref les coulisses qui sont habituellement interdits.

Pour les cheminots, précise la SNCF, c'est aussi une opération intéressante qui peut redorer leur blason après la grande grève de 2018 qui a posé des problèmes à beaucoup d'usagers. "C'est l'expression vivante d'une fierté d'appartenance qui se décline à tous les niveaux et dans toutes les régions" et une façon de lutter contre les critiques systématiques, le "SNCF bashing", explique la SNCF.

Une plongée dans les coulisses de la SNCF

En Ile-de-France, la SNCF va ouvrir la salle de crise de son siège à Saint-Denis, le centre de maintenance des TGV à Pantin, celui des Intercités à Clichy, la tour de contrôle de la Gare de Lyon à Paris ou le campus de SNCF Réseau à Nanterre.

Un simulateur de conduite à la Gare du Nord. - SNCF

Une visite de chantier en réalité virtuelle 360° et en vidéos immersives sera possible pour les plus de 16 ans à EuroAlsace, 21 rue d'Alsace dans le 10e arrondissement de Paris.

Visites virtuelles de chantiers. - SNCF

Le public pourra visiter des voitures du mythique Orient Express à la Gare de l'Est, à Paris.

Dans le hall 3 de la Gare Montparnasse, vous pourrez monter avec un conducteur dans la cabine de conduite d'un train Régiolis. Cela sera aussi possible Gare Saint-Lazare. Le rendez-vous est au Sous-dock au bout du quai 27.

Vous pourrez découvrir l'histoire du chemin de fer depuis la vapeur jusqu'au TGV au Musée du chemin de fer 1 bis Place des Martyrs de la Résistance et de la Déportation à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).

A la Défense, la SNCF va aussi proposer son "showroom Eole", un lieu éphémère qui présentera les grands travaux du prolongement du RER E.

Dans le showroom d'Eole. - SNCF

Si vous êtes musiciens, vous pourrez participer à un concours qui permettra aux pianistes amateurs de se mesurer autour des pianos installés dans les halls de nombreuses gares.

La SNCF en profite pour recruter

Un forum de recrutement, avec 2.500 postes en CDI à pourvoir en Ile-de-France, aura lieu dans le 12e arrondissement de Paris au Ground Control, 81 rue du Charolais. Ce forum ouvre le 13 mai de 14h00 à 21h00 et le 14 mai de 09h00 à 18h00. Il faut s'inscrire.