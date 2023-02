Suivez le Carnaval de Dunkerque avec France Bleu Nord et France 3 Hauts-de-France

La bande du Carnaval de Dunkerque a lieu ce dimanche 19 février. Si le Carnaval de Dunkerque a lieu sur une période de trois mois (voir toutes les dates des bals et des bandes du Carnaval de Dunkerque 2023 ), les dates principales sont les Trois Joyeuses autour du mardi gras. La bande de Dunkerque, appelée aussi bande des pêcheurs ou vissherbende, a lieu le dimanche, la bande de la Citadelle le lundi et la bande de Rosendaël le mardi.

Le Carnaval de Dunkerque en direct sur France Bleu Nord et France 3

France Bleu Nord et France 3 Hauts-de-France vous proposent de vivre les grands moments de cette journée de fête avec un après-midi consacré au Carnaval de Dunkerque.

Rendez-vous ce dimanche 19 février à partir de 15h pour une grande émission spéciale sur France Bleu Nord jusqu'à 19h. Tout l'après-midi, animateurs et journalistes de France Bleu et France 3 seront en direct des rues de Dunkerque. Retrouvez les directs en images du départ de la bande de 15h15 à 16h et du lancer de harengs de 17h15 à 18h sur France 3 Nord Pas-de-Calais .

Voir le Carnaval de Dunkerque en direct

