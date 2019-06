Vivez la Fête de la musique en Dordogne avec France Bleu Périgord

Dordogne, France

La première Fête de la Musique est lancée le 21 juin 1982, jour symbolique du solstice d’été, le plus long de l’année dans l’hémisphère nord.

AU PROGRAMME VENDREDI

A Montpon-Ménestérol, une visite guidée gratuite des orgues de l'église de Montpon et de l'Auditorium San Francisco vous attend ; rendez-vous vendredi à 14h à l'Office de Tourisme. En soirée, place Gambetta à 20h30, concert gratuit du groupe « Les éjectés ».

A Saint-Martin-de-Gurson, l’association « Dans l'Herm du temps » vous attend vendredi pour fêter la musique, dès 14h30.

Sorges-et-Ligueux-en-Périgord fête la musique ce vendredi dès 17h30 avec les enfants, avec animation et scène ouverte. Musique dans l’église à 19h avec des chorales et une scène ouverte aux adultes à partir de 21h viennent compléter le programme.

Fête de la musique dans tout le centre-ville de Montignac, vendredi. Au programme : du jazz, du pop-rock, des chorales, de la soul et du funk.

A l'occasion de la fête de la musique, La Préfecture de la Dordogne accueille vendredi un concert du Conservatoire de musique de Périgueux, de 18h à 19h au Grand Salon Claude Erignac (entrée par la grille d'honneur – allée de Tourny). Au programme : atelier vocal du Conservatoire à 18h, suivi par l’Orchestre symphonique du Conservatoire à 18h30. Par ailleurs divers groupes viennent animer le centre-ville.

A Mussidan, Fête de la Musique dès 18h avenue Gambetta, rue Saint Georges et Place de la Halle.

Le boulodrome d’Excideuil accueille vendredi à 18h, à l’invitation de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, le groupe « Brouillac Blues Band » pour fêter la Musique, avec buvette, sandwiches et frites.

L’association « Mialet a la main verte » organise la Fête de la Musique sur la place du village de Mialet, ce vendredi à partir de 18h. Présence du groupe « Triple sec » (musique pop, folk & blues) et exposition de dessins des enfants.

A Villefranche-du-Périgord, le « Stand 'Art Trio » vous propose du jazz et du modern jazz pour fêter la musique vendredi, de 19h à 22h place de la Poste. Trois autres concerts sont au programme : « In Joke » (de style « Rock garage ») à 19h30 rue Notre-Dame, « Nosy-Bè » (de style reggae) rue Notre-Dame à 20h, et « Né sous X » (de style rock des années 50 et 60) place de la Halle à 20h30.

Fête de la musique à Cadouin, ce vendredi à partir de 19h avec contes, danses, orgues de barbarie, et en seconde partie les groupes musicaux : Les Fuyis, Les Bélingués, Jean-Louis, & Les potes du groove.

Vendredi, à 19h, un premier festival de musique se déroulera à Issigeac, avec de nombreux groupes et concerts dans tout le village.

Rendez-vous à Carsac-Aillac pour fêter la musique avec « Affaire classée » et « Roll'n Rockfort » ; une restauration est possible sur place à partir de 19h.

Dans l’arrondissement de Nontron, la commune de Sarlande fête vendredi dès 19h la musique, de même que les feux de la Saint-Jean.

Marché gourmand et Fête de la Musique vendredi, 19h, au bourg de Champcevinel. De la musique d’ici et d ‘ailleurs avec Tiralira (musique folk) et Christelle Djatou (musique et chanson africaine).

Scène ouverte et musique pour tous à Saint-Capraise-d'Eymet vendredi à partir de 19h.

A La Coquille vous attend une balade spectacle à travers le monastère avec musique, conte, poésie, chant, bar-buffet et bien plus encore. Ce spectacle est réalisé par des moines, nonnes, artistes professionnels pratiquants et sympathisants du monastère.

A Bars, concerts sur 4 scènes au bourg, ce vendredi à partir de 20h.

A Eymet, musique live au café « Le Tortoni » vendredi à 20h pour la fête de la musique sur le thème : From Rock N Roll to now.

Vendredi à 20h, le groupe « Yes we can » est à la salle des fêtes de Badefols-d'Ans.

Le Bugue accueille la Fête de la musique au kiosque, vendredi à partir de 20h, avec la Chorale du Collège Leroi-Gourhan. Elle vient interpréter des chants occitans.

A Brantôme, c’est le groupe « Billy Whizz Band » qui entend vous faire danser avec son large éventail de standards à son répertoire, vendredi, de 20h à 23h, place du marché...

Fête de la musique vendredi à Domme : concerts et feu de la Saint-Jean au Jardin Public à partir de 20h.

A Vitrac, un concert vous est offert vendredi à 20h30 en l’église de la commune dans le cadre de la fête de la Musique ; c’est organisé par l'Association « Les Amis de Vitrac ».

Fête de la Musique vendredi à 20h30 en l’église de Nontron avec les Chorales et musiciens du Pays Nontronnais. Entrée au chapeau.

A La Roque-Gageac, le groupe « Big Dan Company » sera en concert vendredi vers 22h.

Le Rocksane de Bergerac vous propose une soirée « hors les murs » à la place Malbec. Au programme : Les élèves de la « Rock School Bergerac » à 20h30, « Beef Jerky » à 21h, « Cinq et Trois » à 22h, et « Les Clarks » à 23h.

A Bergerac également, le Musée Costi (se souvenant que Constantin Papachristopoulos, l'artiste à l'origine de la collection de sculptures du Musée, était violoniste) accueille à 19h30 l'école de musique, avec les élèves de la classe de violon d'Alexandre Bisciglia et la participation de Kélian Lucien à la guitare et de Lucile Gallet-Delgrange à la harpe. Quatuor de cordes, trio de violon, duo violon/guitare et harpe vont se succéder.

A Sarlat, il y en aura pour tous les goûts : jazz, blues, rock, country… Toutes ces notes classiques ou électroniques vont s’égrainer vendredi sur les places de la ville mais aussi dans les rues. Une dizaine de scènes sont aménagées pour cet incontournable rendez-vous musical du début de l’été. Musique d’ici ou mélodies d’ailleurs, musique d’hier ou d’aujourd’hui, c’est bien ce qui caractérise cette soirée, baignée d’une ambiance conviviale avec la participation des bars et restaurants sarladais qui permettent au public de faire une pause entre deux concerts. Dans le détail, dès la fin de journée, vendredi, vous pourrez retrouver les groupes « Music by Encore » et « Hot Gang » sur la Place de la Liberté, l’Union philharmonique sur la Place du Peyrou, « Denis Cook » sur la place des oies, La Compagnie Keruzha et le groupe « Caged » dans la cour des fontaines, le groupe « Black Pearl » sur la place du 14 Juillet, « The Dustbin Stolers » et « TTC » sur l’avenue Gambetta, des démonstrations de danse en ligne avec Sarlat Line Dance et « Les Tam’s » dans la rue de la République et les associations De Vive Voix et Musique en Sarladais à l’Eglise de Temniac. Des bars et brasseries proposeront également des concerts devant leurs terrasses : soirée Salsa au French Coffee Shop, « The Purple Blues » au Brasero, un Jam session à la Lune Poivre, des soirées DJ à l’Invictus et au bar Le 51. Côté pratique, à l’occasion de cette Fête de la Musique à Sarlat, la circulation et le stationnement sont réglementés dans tout le secteur sauvegardé ainsi que dans l’avenue Gambetta. Un dispositif de sécurité est mis en place dans le cadre du plan Vigipirate à partir de 17h.

AU PROGRAMME SAMEDI

Samedi, faites de la musique à Saint-Aquilin : déambulation rue des cailloux à 18h (au départ de la cour de l’école), théâtre à la salle des fêtes à 19h, surprises théâtrales et scène ouverte place de l'église à 20h, concert à partir de 21h avec « Seb et Manon », Joseph Robert, « Lilaï et les Dalcimos », Pils Mc, Lombric, Eyküss, et Galva. Buvette et restauration vous attendent sur place.

Fête de la musique samedi à Abjat-sur-Bandiat. Toute la journée : buvette, barbecue, gâteau, tombola et vide-grenier. Tombola. Animations musicales à partir de midi et concert de rock disco de 18h à 20h. « Stiff » suivra de 20h à minuit.

Fête de la musique en centre-ville de Saint-Astier, samedi à partir de 18h. Pour commencer la soirée, deux artistes en solo : Christel Diatou et Or Aura, avant le trio périgourdin « Ua Tea », puis le groupe « Opsa Dehëli », pour un voyage autour du monde, et enfin DJ Dunbaar. Sur la scène acoustique, ce seront les femmes qui sont mises à l’honneur avec les chansons à texte d’Alexandra Vaquez et Marion Fouré. Puis ce sera Mamou et son Ethno Folk chaleureux. Elle sera suivie d’or Aura qui, après avoir joué sur la grande scène, viendra présenter ses boucles musicale au violon. Enfin ce sera le tout récent groupe Daäm, duo féminin, qui défendra sa vision de l’improvisation sauvage. Le Rock n’est pas oublié avec le groupe de reprise « Les Amis Croches ». Le groupe « Fox On A Log », de son côté, vous fera découvrir ses compositions Rock. Ces concerts seront suivis de l’artiste soliste Paradoxal Groover, un savant mélange d’instruments ethniques combiné à la technologie actuelle. Leur concert sera suivi de l’artiste solo Dandy qui animera la place dans un répertoire allant d’Alain Bashung à Neil Young.

A Saint-Germain-du-Salembre, samedi à 18h, concert musical des Harmonies de Trélissac et de Saint Germain. Rock, variété et Jazz sont au programme.

Les géants d’Audrix vous attendent ce samedi à partir de 18h30 avec la « Fanfarfelue ». A partir de 19h30, venez fêter la musique en fanfare au théâtre de verdure. Apportez votre instrument et votre pique-nique ; les organisateurs vous apportent le pain.

Milhac-de-Nontron fête également la musique, samedi, au bourg.

Samedi, à Lalinde, 5 scènes dans la ville animées par les groupes suivants : Lucky and The Legend, Gospel Go, Alizée Éléfante, Osmose Gam, Gibann'et Mathilde.

AU PROGRAMME DIMANCHE

La Fête de la musique se poursuit ce dimanche à Saint-Laurent-des-Hommes avec la Chorale « Poly sons » et « Mozaic Jazz Band » dès 17h30, à l’église et devant la mairie ; ces spectacles sont gratuits.

Concert de l’Harmonie Salembraise à 18h ce dimanche au Pré de la Tour à Saint-Germain-du-Salembre. Entrée gratuite.