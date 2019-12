L'Alsace tient son marché de Noël en plein coeur de New York, du 6 au 22 décembre 2019. France Bleu Alsace vous fait vivre l'événement et vous fait rencontrer les Alsaciens qui vivent dans la cité américaine.

Vivez le marché de Noël alsacien à New York avec France Bleu Alsace

Le marché de Noël alsacien s'installe à New York

Si l'Alsace se veut la région capitale des traditions de Noël, alors il fallait organiser un marché de Noël alsacien à New York, la grande cité américaine où les fêtes de fin d'année font aussi partie du patrimoine. Du 6 au 22 décembre, une trentaine de chalets et un grand sapin, remplis et décorés de produits alsaciens, vont trôner sur Bowling Green Park, au sud de Manhattan.

France Bleu Alsace vous fait vivre l'inauguration et les coulisses de l'événement, lors d'une journée spéciale, vendredi 6 décembre.

Dans les allées du marché de Noël alsacien de New York : découvrez les chalets, les décorations, les produits artisanaux et les gourmandises apportées spécialement d'Alsace.

Les chalets du marché de Noël alsacien s'installent à New-York © Radio France - Aude Raso

Les chalets du marché de Noël alsacien sont installés au pied des immeubles à New-York © Radio France - Aude Raso

A la rencontre des Alsaciens de New York : qui sont-ils ? Comment entretiennent-ils leur part d'Alsace, leur langue et leur amour du Racing Club de Strasbourg en plein Manhattan ?

France Bleu Alsace : une journée "New York aime l'Alsace"

Des reportages et des directs dans tous les journaux de France Bleu Alsace. L'invité de la rédaction à 7h45 : Roland Ries, maire de Strasbourg.

Vos émissions préférées à l'heure américaine :

7h10 Bernadette et Jean-Claude font leur marché de Noël à New York

7h40 Le billet d’humeur de Jean-Philippe Pierre à l'heure américaine

8h45 C’est tendance : Laurène Philippot, blogueuse de "Mon weekend en Alsace", nous fait part de son expérience à New York.

A 9h, avec les Experts de France Bleu Alsace, des conseils si vous souhaitez partir en voyage aux Etats-Unis (Patricia Choukroun, responsable d'Europatours à Illkirch) et un clin d'oeil au musée Bugatti de New York (Clément Wieser, Formula Automobiles à Mommenheim)

A 10h, On cuisine ensemble : comment marier les cuisines alsacienne et américaine avec Stéfan Baudic, du "Coin des Pucelles" à Strasbourg.

Dans Duel Gagnant de 11h à 12h, un quiz sur New York dans les quiz.

A 15h10, le Rendez-vous des entrepreneurs : rencontre avec Serge Banzet, un Alsacien qui a ouvert une agence de voyages à New York.

De 17 à 19h : Ça vaut le détour spécial New York : Laure Basterreix au cœur du marché de Noël alsacien à New York.