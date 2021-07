Vivez les festivals de l'été 2021 avec l'équipe de France Bleu Azur

Un été 100% essentiel avec France Bleu Azur pour vivre le retour des festivals de la Côte d'Azur. De Cannes à Tende, d'Antibes à Vence découvrez sur France Bleu Azur et francebleu.fr les bons plans pour retrouver l'ambiance des concerts et des évènements populaires.

Le festival de Cannes est de retour

Du 6 au 17 juillet 2021, suivez l'actu du plus grand festival de cinéma au monde avec Adrien Mangano en direct tous les jours pour vivre les montées des 25 marches rouges du palais des festival, entendre les acteurs et les réalisateurs présents à Cannes, découvrir les films présentés qui seront bientôt dans les salles et obtenir des bons plans pour participer gratuitement aux multiples évènements du festival.

Les émissions spéciales de France Bleu : mardi 6 juillet de 6h à 19h et tous les jours durant le festival jusqu'au 17 juillet 2021 de 9h à 9h30 et de 18h à 18h30 pour un "Coté Culture" spécial.

Jazz à Juan fait revivre Antibes, Juan les Pins et sa célèbre pinède

Après une année 2020 muette, le festival de jazz de la Côte d'Azur peut enfin fêter son 60ème anniversaire avec comme nouveau partenaire France Bleu.

Aucun autre festival n’a fait plus pour la reconnaissance des musiques métissées et improvisées du monde entier, c'est pourquoi les artistes, malgré la Covid, ont accepté de venir à Antibes, comme Gregory Porter en exclusivité mondiale.

Le programme complet des concert de la pinède est ICI

"Jazz à Juan” c’est aussi une suite de happenings permanents, des parades jazzy dans les rues d'Antibes, des concerts gratuits sur le kiosque de la place nationale d'Antibes jusqu'au 20 aout 2021.

Les émissions spéciales de France Bleu : vendredi 9 juillet de 14h à 17h et tous les jours durant le festival jusqu'au 20 juillet 2021 de 9h à 9h30 et de 18h à 18h30 pour un "Coté Culture" spécial.

Ecoutez tous les jours à 15h30 sur France Bleu "60 ans de festival de jazz à Antibes", avec les archives et les témoignages recueillis par Adrien Mangano.

Les nuits festives de Vence

Le festival "Les Nuits du Sud", coup de cœur France Bleu Azur depuis 1998, pour son ambiance unique de concerts en plein air en plein centre de Vence, pour sa programmation éclectique et pour son soutien à la nouvelle scène puisque 4 groupes locaux partagent la grande scène avec Martin Solveig, Pierpoljak, Zouk Machine, Danakil, Black M ou encore Thomas Fersen.

Cet été les artistes France Bleu Boulevard des Airs et Claudio Capéo seront aussi à Vence !

La programmation complète du 8 au 18 juillet 2021 est ICI

Les émissions spéciales de France Bleu : Tous les jours durant le festival jusqu'au 20 juillet 2021 de 9h à 9h30 et de 18h à 18h30 pour un "Coté Culture" spécial

Un festival solidaire pour les vallées des Alpes-Maritimes

Le festival des Merveilles à Tende pour faire chanter et rire la vallée meurtrie par la tempête Alex du 6 au 8 aout 2021 :

Vendredi 6 aout 2021 à 20h le spectacle de Noëlle PERNA, Certifié MADO

Dimanche 8 aout 2021 de 17h à 19h, à la collégiale de Tende, festival "la Route Royale des orgues" avec Norberto Broggini.

A 19h, au Prieuré à St Dalmas de Tende, concert Région Sud "P'tites Ouvreuses" pour le spectacle "Huit pieds sur terre".

21h30 le spectacle musical 100% Sud "Roxane", place d la Collégiale dans le centre de Tende.