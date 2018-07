La ville de Viviers lance un financement participatif pour sauvegarder les fresques de la maison des chevaliers. Ces fresques ont été réalisées entre 1540 et 1555.

La ville de Viviers continue de courir après les financements pour sauver son patrimoine. La commune de 4.000 habitants a bien du mal à faire face aux investissements lourds qu'il faudrait engager.

Consolider les fresques : une priorité

Ces fresques ont été réalisées entre 1540 et 1555 dans l'escalier en colimaçon de la maison des chevaliers. Le propriétaire Noël Albert s'est converti au protestantisme et les fresques qu'il commande sont pour la plupart des scènes de l'Ancien Testament d'inspiration protestante. A sa mort, sa soeur hérite de la maison. Au coeur des guerres de religion qui agitent le pays, elle recouvre les fresques d'un badigeon pour les faire disparaitre et ne pas s'attirer les foudres de l'évêque de Viviers. C'est ainsi que les fresques nous sont parvenues, mais la dégradation du bâtiment a endommagé les peintures.

Un financement participatif avec la fondation du patrimoine

La commune va recevoir un financement issu du loto du patrimoine, la fameuse mission Bern. Mais Viviers lance également un financement participatif: sur le site de la fondation du patrimoine vous pouvez faire un don pour sauver ces fresques. Si la ville parvient à collectés 8.000 e, la fondation mettra de son côté 12.000 €. Il ne s'agit pas encore de restaurer ces fresques mais juste de les consolider.

Une première tranche de travaux de 300.000 €

Il ne servirait à rien de consolider ces fresques si le bâtiment n'était pas mis hors d'eau. Ce sera le cas puisque les travaux sont budgétés. Par ailleurs la cour intérieure renaissance va faire elle aussi l'objet d'une consolidation.

La cour intérieure renaissance de la maison des chevaliers © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

