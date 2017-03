Vivre le carême sur Facebook

Les chrétiens sont entrés dans une période importante de l'année pour eux : le carême. Mais pour mieux vivre et partager ces 40 jours de restrictions, le diocèse de Metz partage des vidéos sur Facebook pour vivre le carême en version 2.0.

Après mardi gras, les chrétiens observent 40 jours de jeûne et d'abstinence, jusqu'à Pâques. Le carême est destiné à se recentrer sur sa foi. Et pour les y aider, le diocèse de Metz utilise Internet et plus précisément Facebook.

Parce que la foi ne se vit pas qu'à l'église le dimanche, il est normal d'accompagner cette foi au quotidien avec les outils modernes explique le vicaire général Jean-Christophe Meyer : "on voit sur Internet de plus en plus de propositions de carême, que ce soit tous les jours, toutes les semaines. Donc on s’est dit, tout en conservant le carnet du carême à domicile, on va permettre à chacun d’aller un peu plus loin avec ces vidéos sur Facebook. La vie d’un chrétien ne se résume pas à son temps passé à l’église. Il vit sa foi tout le temps même s’il a besoin parfois de se retrouver à plusieurs pour partager sa foi".

Donc les fidèles ne se privent pas d'Internet pendant ces 40 jours de carême. Au contraire, Facebook et le carême ont un point commun, dans les deux situations, on est invité à partager.