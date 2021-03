"vivre sans théâtre c'est pas possible" : à La Rochelle, les médiathèques font revivre le théâtre

A la médiathèque de Laleu à la Rochelle, sept chanceuses ont pu assister à une représentation de théâtre. La compagnie de comédiens amateurs, "juste avant la nuit" qui s’entraîne depuis plus d'un an et demi, a rejoué pour la première fois samedi 6 mars.

"Ca fait du bien de retrouver des gens" Anne vient d'assister à la représentation de la compagnie "juste avant la nuit" à la médiathèque de Laleu à La Rochelle, et elle est soulagée de pouvoir retrouver un petit peu de la "vie d'avant".

Un enthousiasme partagé par les comédiens : "vivre sans théâtre c'est pas possible !" insiste Claire, retraitée et comédienne "si on ne joue pas, on déprime, c'est vital. C'est notre pain quotidien. Si on nous l'enlève on n'est plus des êtres vivants".

la dernière scène raconte l'histoire d'un mariage avorté © Radio France - Perrine Roguet

Au coeur des scènes jouées dans une salle de la médiathèque, les relations amoureuses. Il s'agissait d'extraits de la "réunification des deux Corées", de Joel Pomerat , mis en scène par Héloïse Martin.

prêts à jouer malgré des restrictions sanitaires drastiques

La troupe a continué de s'entraîner, mais le retour d'un public semble primordial pour les comédiens : " Même devant sept personnes, c'est génial. Et c'est une ambiance assez spéciale. On est remplis d'émotions, c'est même difficile de rester concentrer sur le jeu" explique Stéphane Jacob. Une émotion qui s'est ressentie puisque les sept femmes présentes dans le public ont applaudi et ri.

La troupe jouera dans les autres médiathèques de La Rochelle : à Villeneuve samedi prochain et à Mireuil le 3 avril, et espère monter sur les planches, pour de vrai, d'ici le mois de juin : "on est prêt, avec toutes les restrictions nécessaires" assure déjà Héloïse Martin.