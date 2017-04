Voguez à Saint-Jean-de-Losne au salon fluvial

Le Salon fluvial de Saint-Jean-de-Losne se tient samedi 29 et dimanche 30 avril avec 45 exposants, c'est le double par rapport à l'an passé.

C'est un rendez-vous incontournable dans la région et même en Europe et dans le monde. Le salon fluvial de Saint-Jean-de-Losne donne rendez-vous aux passionnés de navigation. Ils étaient environ 4.000 à avoir fait le déplacement l'année dernière. Le salon accueille cette année des exposants, des constructeurs de bateaux, de moteurs, des réparateurs, des associations de plaisanciers, des charpentiers de marine, entre autres.

Le port fluvial de Saint-Jean-de-Losne © Radio France - Naïs Esteves

Saint-Jean-de-Losne est le premier port fluvial français avec une situation centrale : un accès à la Saône pour se diriger vers le Rhône et la Méditerranée, avec le canal de Bourgogne, vers la Seine et le canal Rhin-Rhône pour le nord de l'Europe. "Nous avons trois paquebots fluviaux qui font des haltes toutes les semaines à Saint-Jean, son terminus", précise Jean-Luc Soller, le président de la communauté de communes de Rive de Saône et organisateur de ce salon fluvial. "C'est un pôle qui a une très grande notoriété mais le paradoxe c'est que le nom de Saint-Jean-de-Losne est plus connu à l'étranger que chez nous. Tous les touristes qui viennent en paquebot fluviaux ou en bateau hôtel sont pour la plupart américains ou russes ou japonnais ou néozélandais. Une notoriété internationale très forte alors qu'ici c'est moins connu, même à Dijon."

L'Aster : dernière péniche en bois

Les visiteurs peuvent aussi découvrir l'Aster et son histoire. C'est la dernière péniche entièrement en bois dans le monde. Elle est classée aux monuments historiques et est en chantier de rénovation à Saint-Jean-de-Losne. Les bénévoles de l'association Aqua accueille le public pour monter à bord et parler des rénovations entrepris depuis son acquisition en 2014 pour un euro symbolique au Conseil départemental de la Nièvre. L'association espère aussi des dons sur ce salon pour continuer l'aventure.

L'Aster : la dernière péniche en bois, rénovée à Saint-Jean-de-Losne © Radio France - Naïs Esteves