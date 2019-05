L'émission télé The Voice cherche des chanteurs... en breton et en gallo

The Voice, émission phare de TF1 prépare sa neuvième saison. Un casting régional était organisé à Plœmeur, ce mardi. Ces auditions étaient pour la première fois supervisées par le directeur des castings, Bruno Berberes. Et surprise ! Le télécrochet cherche des chanteurs en breton et en gallo.