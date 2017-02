"The Voice" : Karla, la jeune varoise à la voix en or

Karla, lycéenne de 16 ans à Toulon, a impressionné le jury de "The Voice" samedi soir sur TF1. Une interprétation de haut vol d'un tube de Mariah Carey. Retour à la vie normale après des heures stressantes mais exaltantes !

France Bleu Provence aussi a un coup de coeur pour cette jeune varoise au talent fou : Karla, adolescente de 16 ans à la voix exceptionnelle. Samedi dernier, cette adolescente de La Seyne-sur-Mer a bluffé les 4 coachs du radio-crochet de TF1.

Zazie, Matt Pokora, Mika et Florent Pagny se sont tous retrournés en entendant Karla reprendre "Without You", un titre de Mariah Carey. Mika notamment en est resté bouche bée, les yeux écarquillés mais Karla a choisi d'être coachée par M Pokora... ravi !

Karla a frappé fort en choisissant une chanson de Mariah Carey, réputée difficile à interpréter - TF1

La jeune chanteuse raconte :

"J'étais en stress total, j'avais la tête qui tournait, j'ai failli m'évanouir. C'est très impressionnant mais je suis émerveillée. The Voice, d'habitude, on voit çà à la télé ! Et là, être sur le plateau, c'est énorme, c'est tout simplement hallucinant. Et j'espère que ce sera un tremplin !"

Karla a repris une vie normale dès lundi au lycée du Parc Saint-Jean de Toulon où elle est en seconde professionnelle "accompagnement soins et service à la personne". Blonde le jour de l'émission, la jolie interprète vient de se teindre en auburn, "pas pour se promener incognito" mais "par envie de changement".

La jeune Seynoise vit un rêve éveillé, elle confie à notre journaliste Sophie Glotin :

"Depuis samedi soir, je suis envahie de messages sur les réseaux sociaux. Les élèves m'arrêtent pour me dire : oh mais c'est toi qui a fait The Voice. Mes profs me félicitent. Je suis hyper heureuse".

Prochaine étape : le début de l'épreuve des "Battles" à partir du 1er avril. Karla n'a pas fini de nous "scotcher" !