The Voice Kids : Amandine la Bretonne à l'assaut de la finale ce samedi soir

La finale de l'émission The Voice Kids aura lieu ce samedi soir en direct sur TF1. Parmi les six finalistes, Amandine Prost âgée de 15 ans et qui vit à Montauban-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine.

Amandine Prost, une élève de première dans un lycée de Rennes, s'est qualifiée pour la finale de l'émission de télé-crochet The Voice Kids qui aura lieu en direct samedi soir sur TF1. Agée de 15 ans, elle vit à Montauban-de-Bretagne en Ille-et-Vilaine. Elle est partie à Paris avec sa maman Carine en milieu de semaine pour participer aux répétitions. Samedi dernier, elle s'est qualifiée pour la finale et avait séduit le jury de stars en interprétant "Time after time" la chanson de Cyndi Lauper. Même succès auparavant avec "Skinny Love" de Birdy. Cette fois-ci ce sont les télespectateurs qui voteront.

Amandine sur Youtube

La jeune bretonne aux lunettes cerclées chante depuis tout le temps, elle a même créé une chaine Youtube. Pourtant elle a du surmonter une certaine timidité pour participer à l'émission. "Je chantais avec ma nounou ou ma grand-mère mais je chantais dans ma chambre et pas devant le public" explique Amandine "là, j'ai fait le grand pas, je me suis retrouvée sur une scène avec plein de monde".

Jennifer très appréciée

Amandine a donc passé brillamment toutes les étapes et a été beaucoup aidé par son coach la chanteuse Jennifer. "C'est une personne extrêmement naturelle, simple, elle donne de très bons conseils; c'est un plaisir de travailler avec elle" explique la candidate bretonne.

Carine en coulisses

La maman d'Amandine, Carine, est la première de ses fans. Elle est confiante pour la finale même si elle sait que les 5 autres finalistes ont aussi beaucoup de talent. En tout cas quoiqu'il arrive elle espère que son parcours télévisuel va aider sa fille à percer dans le métier...Amandine est tentée par une carrière artistique.

Amandine toujours aussi touchante, elle a un talent incontestable !

