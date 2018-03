La jeune chanteuse de Tain-L'Hermitage, Morgane Moreaux, participe ce samedi soir à The Voice. Elle fait partie de l'équipe de Florent Pagny.

Morgane Moreaux, 21 ans, habite à Tain-L'Hermitage avec sa mère et ses deux sœurs. Cette jeune chanteuse participe depuis la semaine dernière à la septième saison de l'émission The Voice sur TF1.

Dans l'équipe de Florent Pagny

Morgane a décroché son ticket pour The Voice la semaine dernière. Elle a choisi de faire partie de l'équipe du chanteur Florent Pagny. Ce samedi soir, elle sera face à deux autres candidats lors de l'audition finale. Dans chaque trio, un seul des trois chanteurs continuera l'aventure.

"Les gens me reconnaissent dans la rue, c'est bizarre mais très agréable"

"Ce n'est pas une compétition pour moi, je vais tout donner face au jury, sans regarder ce que font les autres" explique la jeune drômoise. "J'espère être moins stressée que lors de l'audition à l'aveugle ; je n'avais pas donner le meilleur de moi-même".

Discrétion et sensibilité

Morgane prend des cours de chant depuis l'âge de 14 ans avec Geoffrey Vitti, directeur artistique des Ateliers du Spectacle Backstage, situés à Romans-sur-Isère et Gervans. Elle réalise des concerts avec les Ateliers du Spectacle Backstage et prépare son premier album avec Geoffrey Vitti. "Je suis très fier d'elle ; elle a réussi à surmonter son angoisse pour chanter lors de l'audition à l'aveugle"explique le directeur artistique qui avait fait le déplacement à Paris pour cette audition à l'aveugle.

"Sur scène, je suis apaisée et libérée"

"J'ai vécu des moments un peu difficiles au lycée où j'avais du mal avec les cours" explique la jeune fille très discrète et réservée. "Le chant m'a beaucoup aidé, il m'a donné confiance en moi et me permet de m'exprimer".

Le premier album de Morgane, plutôt rock, sera composé de cinq titres.