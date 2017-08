The Voice à la Féria de Dax ! Du pur talent !

Journée de la Voix et de la Musique à Dax. 750 musiciens et chanteurs. Et des amateurs très inspirés !

Si l'émission de TF1 , The Voice, recherche des talents pour ses prochaines éditions, nous lui conseillons de venir recruter du côté des festayres. Les tubes du moment, les grands classiques de la chanson française et surtout l'inépuisable catalogue de chansons paillardes. Alors, vous aussi, retournerez-vous votre fauteuil en entendant de telles voix d'or ?