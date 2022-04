The Voice : Thomas, le candidat "néobreton" en lice ce soir

La Bretagne sera représentée sur le plateau de The Voice ce soir, sur TF1. Place au battles, et parmi les concurrents, Thomas Dubin, installé près de Rennes depuis deux ans et demi. Sa voix d'or avait séduit les quatre coach lors des auditions à l'aveugle.