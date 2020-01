The Voice : une Blancoise candidate

The Voice revient sur TF1, ce samedi 18 janvier, avec un nouveau jury et de nouveaux candidats. Parmi eux, une Berrichonne : Elinor Morel, originaire du Blanc.

Le Blanc, Communauté de communes Brenne - Val de Creuse, France

Elle fait partie des 110 candidats sélectionnés parmi 20.000 voix pour participer à cette nouvelle saison de l'émission de télé-crochet animée par Nikos Aliagas, "The Voice". La première, c'est ce samedi 18 janvier à 21h05, avec les fameuses auditions à l'aveugle. Elinor Morel, originaire du Blanc va tenter de convaincre le jury qu'elle a tout pour être une star de la chanson.

Accéder à la notoriété

C'est une chanson de Barbara qu'Elinor a choisi pour les pré-sélections. Le chant ? Elle pratique depuis l'âge de 15 ans mais c'est à 36 qu'elle décide de tenter l'aventure The Voice : "je chante dans les cafés, les bars, j'ai fait des scènes et joué de petits rôles dans des opérettes, mais je vivote de ma passion. Mes amis m'ont dit que c'est à la télé qu'on se fait connaître alors je me suis dit : pourquoi ne pas tenter le coup ?"

Si ce n'est pas la première scène sur laquelle elle se produit, la Berrichonne n'est jamais passée à la télé... pas de quoi la décontenancer : "j'étais super contente, un peu stressée mais pas tant que ça à la réflexion. Quand je suis montée sur la scène, je me suis dit que c'était vraiment énorme !"

Un jury à convaincre

Cette année, les coachs sont : Lara Fabian, Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent. De grandes stars de la chanson française qu'Elinor Morel a pu rencontrer : "ils sont très gentils, à l'écoute mais c'est vrai que ça fait bizarre, on se rend compte qu'on est tous des êtres humains et que la télé, c'est un filtre". Si plus d'un fauteuil se retourne ce soir après sa prestation, pour choisir un coach, Elinor suivra son instinct : "Je ne veux pas partir avec une idée en tête, je pense que quelque-chose se passe sur l'instant et qu'il faut savoir suivre son instinct".

L'émission a été tournée en novembre, c'est donc en famille qu'elle visionnera ses débuts à la télé.