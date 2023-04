Voici deux activités ludiques à faire avec les enfants

Paca Adventure à Saint-Cézaire : un parc aventure pour toute la famille

Envie de vivre une expérience dans les arbres ? Venez découvrir Paca Adventure, le parc aventure situé à Saint-Cézaire, dans les Alpes-Maritimes. Ce parc vous propose 7 parcours accrobranche adaptés à tous les âges et à tous les niveaux, du plus facile au plus difficile. Vous pourrez vous amuser en toute sécurité grâce au système de ligne de vie continue qui vous assure une protection permanente. Que vous soyez débutant ou expert, vous trouverez votre bonheur parmi les nombreux ateliers proposés : tyroliennes, ponts de singe, filets, sauts de tarzan, ... Vous pourrez profiter d’un cadre naturel exceptionnel, au cœur d’une forêt de chênes et de pins, avec une vue imprenable sur la Vallée de la Siagne.

- Les parcours accrobranche de Paca Adventure

Paca Adventure vous offre la possibilité de choisir le parcours qui vous convient le mieux, selon votre taille, votre âge et votre envie. Vous pourrez ainsi accéder à :

4 parcours accessibles à partir de 1m10 (4-5 ans) : le parcours Jaune, le parcours Vert, le parcours Bleu et le parcours Rouge. Ces parcours vous permettront de vous initier à l’accrobranche en douceur, avec des ateliers variés et ludiques.

2 parcours Oustiti pour les plus petits à partir de 3 ans : le parcours Oustiti 1 et le parcours Oustiti 2. Ces parcours sont spécialement conçus pour les enfants qui veulent découvrir les sensations de l'accrobranche à leur hauteur, avec des jeux adaptés à leur morphologie et à leur motricité.

1 parcours Noir accessible à partir d'1m50 : le parcours Noir. Ce parcours est réservé aux plus courageux et aux plus sportifs, qui veulent relever le défi de l'accrobranche extrême. Ce parcours vous fera vivre des sensations fortes, avec des ateliers très techniques et très aériens.

Paca Adventure vous accueille tous les jours pendant les vacances scolaires de 10h à 18h, et les mercredis et week-ends le reste du temps. L’entrée vous donne accès à tous les parcours en illimité pendant 2h30. Vous pouvez bénéficier de tarifs réduits en réservant sur le site RécréaNice.fr .

Comment se rendre à Paca Adventure ?

Paca Adventure se situe à Saint-Cézaire-sur-Siagne, à environ 40 minutes de Nice et de Cannes. Vous pouvez vous y rendre en voiture en suivant la direction Grasse puis Saint-Cézaire-sur-Siagne. Le parc dispose d’un parking gratuit sur place. Vous pouvez également prendre le bus ligne 610 depuis Grasse ou Peymeinade.

Pourquoi choisir Paca Adventure pour une sortie en famille?

Paca Adventure est le lieu idéal pour passer un moment convivial et ludique en famille. Vous pourrez partager des émotions fortes avec vos enfants, tout en profitant d’un cadre naturel magnifique. Paca Adventure vous garantit une sécurité optimale grâce à son matériel homologué et son équipe de professionnels diplômés. Paca Adventure vous propose également des formules adaptées pour les anniversaires, les enterrements de vie de célibataire, les séminaires ou les sorties scolaires.

N’attendez plus et réservez vite votre sortie accrobranche chez Paca Adventure ! Vous ne le regretterez pas

Lockarts : un circuit de karting pour toute la famille à Montauroux

Vous rêvez de vous prendre pour Mario Kart sur une vraie piste ? Alors venez découvrir le circuit de Lockarts à Montauroux, dans le Var ! Vous pourrez faire la course sur des karts électriques adaptés aux enfants à partir de 3 ans, et aux adultes. Un moment de fun et de sensations garanti !

- Qu'est-ce que Lockarts ?

Lockarts est un circuit de karting électrique situé à Montauroux, à environ 40 minutes de Nice. Il propose des karts de différentes tailles et puissances, pour s’adapter à tous les âges et tous les niveaux. Les karts sont silencieux, écologiques et sécurisés.

Le circuit de Lockarts s’étend sur 1500 m2 et offre plusieurs parcours ludiques et variés. Vous pourrez vous défier entre amis ou en famille, ou simplement vous amuser à piloter votre kart.

Lockarts dispose aussi de structures gonflables, de flippers vintage, de bornes d’arcades, de baby-foot et de bowling d’extérieur pour prolonger le plaisir.

Quels sont les horaires et les tarifs ?

Lockarts est ouvert toute l’année de 14h à 17h/18h les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés. Il est aussi ouvert du mardi au dimanche pendant les vacances scolaires. Des réductions sont possibles avec RécréaNice.fr