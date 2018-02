On connait l'affiche des Fêtes de Bayonne 2018, dévoilée ce mardi en fin de matinée. La lauréate parmi les cinq finalistes est Gwladys Esnault, graphiste âgée de 34 ans originaire de Montauban, qui a recueilli 39,42% des suffrages. Les cinq affiches finalistes étaient exposées depuis samedi 10 février au musée basque et de l’histoire de Bayonne. Plus de 11.000 personnes ont voté cette année, un record. L'affiche gagnante résulte pour moitié du vote du public et pour l'autre moitié du choix de la commission extra-municipale des Fêtes.

Les Fêtes de Bayonne se dérouleront cette année du mercredi 25 au dimanche 29 juillet. Un événement à vivre avec France Bleu Pays Basque.

L'affiche des Fêtes de Bayonne 2018 par Gwladys Esnault © Radio France - Thibault Vincent