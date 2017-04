Voitures de collections et vieux tacots à Bressuire

Nostalgiques et amoureux des vieilles voitures sont de sortie ce week-end. Ce dimanche 30 avril, une trentaine de passionnés, la plupart de l'association Tacot club de Bressuire, se sont réunis place St Jacques. Parmi eux, Laurent et sa Renault Frégate de 1954.

La mécanique Laurent est tombé dedans tout petit. Il a d'abord commencer par réparer des Solex et des mobylettes avant un coup de cœur pour une Renault Frégate datée de 1954. "Quand je l'ai acheté, elle n'avait plus de moteur et venait de passer 17 ans dehors !"

Entre 800 et 900 heures de travail

De la patience, il en a fallu, pour de nouveau entendre le ronronnement du moteur. L'homme qui travaille dans le commerce doit tout retaper lui-même. Entre 800 et 900 heures de travail ! "C'est vrai que c'est chronophage, on y passe ses weekends, ses vacances et ses soirées". Toutes les pièces ont été achetées d'occasions, certaines sont introuvables aujourd'hui ! "Pour le reste, c'est un sellier qui a refait les sièges et la peinture c'est un carrossier. On ne peut pas tout faire !"

Une reconstitution la plus fidèle possible

Tout est reconstitué le plus fidèlement possible au modèle d'origine, mais cela n'empêche pas un certain confort. "Ce sont des banquettes donc ont peut être trois à l'avant et trois à l'arrière. C'est une voiture spacieuse". Elle sort du garage surtout pour les balades le dimanche, mais peut monter jusqu'à 110km/h. Restaurée ce petit bijoux vaut entre 4 000 et 5 000 euros. Mais pour rien au monde son propriétaire ne voudrait le céder.