Vol au dessus .. du Zoo de Beauval avec sa toute nouvelle télécabine

On va prendre de la hauteur au Zoo-parc de Beauval, dans le Loir et Cher. Le site va inaugurer samedi sa toute nouvelle attraction : une télécabine pour relier la zone des éléphants à celle des lions. L'installation compte 24 cabines qui montent jusqu'à 45 mètres de hauteur. Sensations garanties !

Loir-et-Cher, France

Chaque année ou presque, le Zoo-parc de Beauval réserve une surprise à ses visiteurs. Cette saison, on peut dire qu'elle est de taille : une télécabine a été construite pour passer de la zone des éléphants à la zone des lions. Cette installation, qui a coûté 8 millions d'euros, est la concrétisation d'un rêve un peu fou . " On a parlé de ça un matin avec Rodolphe, le directeur. C'était un peu un délire entre nous et puis finalement, on a planché sur le dossier et aujourd'hui, voilà le résultat" explique Samuel Leroux, le directeur adjoint et passionné de montagne.

De là haut, on peut voir les lions, les éléphants, les antilopes....C'est une expérience unique !!

Après 18 mois de travaux, la télécabine sera ouverte au public à partir de ce samedi, 30 mars. En moins de 4 minutes, on parcourt un peu plus de 400 mètres et surtout on monte à 45 mètres de hauteur. " C'est une expérience unique, une autre façon de découvrir le site et son étendue" explique Rodolphe Delord, le directeur de Beauval. " Depuis tout là haut, on peut voir les lions, les éléphants, les hippopotames, les orangs-outans et même les otaries en train de nager dans leur bassin". Chaque cabine de l'installation peut contenir jusqu'à 8 personnes et une sur trois possède un plancher en verre pour une meilleure vision.

Une installation 100% électrique

Les télécabines vues depuis la gare des éléphants © Radio France - Patricia Pourrez

Ce qui surprend le plus, c'est le silence de l'installation. " On a choisi une télécabine 100% électrique. C'est le moyen de transport en commun le plus écologique et on voulait aussi que ce soit sans nuisance pour les animaux" insiste Samuel Leroux. D'ailleurs, au sol, les animaux ne semblent guère dérangés. " Les grands singes ont un peu levé la tête au début mais maintenant, ils voient que ça tourne. Il n'y pas de problèmes particuliers."

Les cabines vu depuis l'enclos des éléphants © Radio France - Patricia Pourrez

A partir de ce samedi 30 mars, les visiteurs pourront donc profiter de la nouvelle attraction. Les départs se font depuis la gare des éléphants ou la gare des lions. Il n'y a pas de supplément pour la montée en télécabine : c'est inclus dans le prix d'entrée du parc. Aucun autre zoo en Europe ne possède une telle installation et en France, on trouve ce genre de télécabines uniquement en montagne. " Il y avait pas mal de flou dans les textes réglementaires _pour installer une télécabine en dehors d'une station de ski_. On a beaucoup travaillé là dessus avec les autorités et désormais, on fera jurisprudence sur le sujet" se félicite Samuel Leroux.

Installation pour le départ des cabines © Radio France - Patricia Pourrez

L'an passé, le Zoo-parc de Beauval a attiré 1 .550.000 visiteurs soit 100.000 de plus qu'en 2017. L'effet " pandas" avec la présence des 2 pandas chinois et de leur bébé fonctionne toujours à plein. Le Zoo-parc de Beauval a aussi été classé l'an dernier "4ème plus beau zoo du monde" par TripAdvisor, le site de voyages et de comparaisons.