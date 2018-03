Le simulateur de chute libre Zéro Gravity arrive en 2019 à Poitiers, devant le Futuroscope. Dans cet énorme tube en verre, il sera possible de s'imaginer en chute libre à quatre mille mètres d'altitude.

Poitiers Futuroscope, Chasseneuil-du-Poitou, France

Grâce à un tube en verre de vingt-cinq mètres de haut, il sera bientôt possible de voler à Poitiers. À l'intérieur, une grosse soufflerie reproduira les sensations d'une chute libre à plus de quatre mille mètres d'altitude. Pendant un peu plus d'une minute, les participants pourront planer deux mètres au dessus du sol.

Une attraction à sensations

Fabrice Crouzet, porteur du projet, avait cette idée en tête depuis longtemps déjà._"Zéro gravity s'adresse avant tout au grand public, pour le loisir et les baptêmes_. Mais évidemment les parachutistes amateurs ou professionnels viennent aussi s'entraîner"

L'attraction sera disponible fin 2019 si les travaux se déroulent bien. Il faudra compter soixante euros pour un baptême. Si elle sera à l'entrée du Futuroscope, elle ne fera pas partie du parc. À terme, Zéro Gravity pourra créer une vingtaine d'emplois.