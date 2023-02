Voleuse de Lucie Bryon, en compétition pour le Prix de la BD France Bleu 2023 !

Voleuse de Lucie Bryon, édité par Sarbacane

Mais s’est-il passé hier soir ? Ella, lycéenne rebelle et pétillante a beau réfléchir, c’est le blackout : impossible de se souvenir de la fête alcoolisée de la veille au soir dans l’énorme villa d’un mystérieux inconnu, ni pourquoi elle s’est réveillée dans son lit entourée d’objets visiblement coûteux qui ne lui appartiennent pas. C’est ce moment que choisit Madeleine - dont Ella est secrètement amoureuse - pour sonner à la porte et lui déclamer sa flamme = #JOIE ! Jusqu’au moment où Madeleine lui raconte que, la veille au soir, elle s’est faite cambrioler à la fête… qu’elle avait organisée chez ses parents ! Malaise…

Lucie Bryon, autrice & scénariste

Lucie Bryon est autrice et illustratrice de bande dessinée. Diplômée de l’ESA St Luc Bruxelles, elle travaille pour la jeunesse et diverses publications francophones et anglophones depuis 2016. Elle publie aussi son travail sur internet, et a autoédité une anthologie de ses travaux autobiographiques en anglais, intitulée Hot Milk.

Voleuse , publié aux éditions Sarbacane, est son premier roman graphique.

