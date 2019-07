Volker Schlöndorff, invité d' "Un réalisateur dans la ville" à Nîmes

C'est Volker Schlöndorff qui présente cette année 5 de ses films au festival "Un réalisateur dans la ville" qui démarre ce samedi aux Jardins de la Fontaine à Nîmes. Parmi eux, "Le Tambour", palme d'or à Cannes en 1979, ex-aequo avec Apocalypse Now de Francis Ford Coppola.

" Le seul souvenir que j'ai du Gard, c'est le Pont. J'y étais venu adolescent, je dois encore en avoir une photo." C'est plutôt la Bretagne qui parle à Volker Schlöndorff . Il y a fait ses études dans les années 50 quand ses parents sont venus s'y installer. Paris ensuite et le lycée Henry IV où il obtient le premier prix de philo du concours général. C'est en France qu'il commence sa carrière dans le cinéma aux côtés de réalisateurs comme Louis Malle, Alain Resnais ou Jean-Pierre Melville. Retour en Allemagne où il réalise en 1966, son premier long métrage , "Les désarrois de l'élève Törless" tiré du roman de Robert Musil. Le film sera projeté le 31 juillet à Nîmes dans le cadre du festival "Un cinéma dans la ville". Projection en plein air sur écran géant devant 2000 spectateurs. "C'est une invitation qui ne se refuse pas confie le réalisateur. On sait que c'est relax, ce n'est pas comme à Cannes où avec chaque film, on joue la suite de sa carrière"

5 films qui retracent plus de 50 ans de carrière

Pour "Un réalisateur dans la ville", Volker Schlöndorff a choisi de présenter 5 de ses films, dont le 1er et le dernier, pour résumer 55 ans de carrière. Parmi eux notamment, Le Tambour, tiré du roman de Günter Grass, palme d'or à Cannes en 1979, ex-aequo avec Apocalypse Now. Un film écrit avec Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste et metteur en scène. "Ce qui est intéressant, c'est de voir les films longtemps après dans d'autres conditions. C'est une exéprience que tout le monde devrait faire. Je suis très impatient de revoir Le Tambour, pour la 10e fois."

" On n'est pas à Cannes "

Le festival "Un réalisateur dans la ville " a été créé par la restauratrice nimoise Sophie Rigon et Carole Bouquet. Un festival qu'elle veut populaire. "Ça ne sera jamais Cannes, parce que moi, je veux des trucs gratuits. Ici, c'est populaire, simple, gentil, avec beaucoup d'amour".

"Un réalisateur dans la ville " du samedi 27 au mardi 30 juillet à 21H aux Jardins de la Fontaine. L'entrée est libre. Au programme, Diplomatie, Le Tambour, Un amour de Swann, Homo Faber et Les Désarrois de l'élève Törless. Volker Schlöndorff proposera également une leçon de cinéma lundi à 15h au cinéma CGR.