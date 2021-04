Volley : l'international français Kévin Tillie signe à Tours pour deux ans

Après une décevante élimination en quarts de finale du championnat de France, le TVB est bien décidé à retrouver les sommets du volley français. Et il s'en donne les moyens en recrutant Kévin Tillie, pour les deux prochaines saisons. Un joli coup sur le marché des transferts, au vu du CV de l'international français.

Le réceptionneur-attaquant de 30 ans compte 223 sélections avec les Bleus, avec qui il a remporté le championnat d'Europe et la Ligue Mondiale en 2015. Paradoxalement, il n'a jamais évolué en France et va donc, avec Tours, découvrir la Ligue A. "C'était un des objectifs dans ma carrière de jouer en France et c'était l'opportunité à saisir car Tours est l'un des clubs les plus prestigieux dans l'Hexagone", a-t-il expliqué, lors de sa présentation à la presse, ce lundi 26 avril.

Un TVB ambitieux, qui veut regagner le championnat

Kévin Tillie, fils du sélectionneur de l'équipe de France, Laurent Tillie, n'avait jusqu'ici joué qu'à l'étranger, parmi les meilleurs championnats de volley au monde, la Pologne ou l'Italie notamment. Il arrive d'ailleurs d'un club transalpin, Cisterna, où il a "passé une année difficile".

Il est la seconde recrue du TVB pour l'an prochain, après la signature de l'Ukrainien Dmytro Teryomenko qui, à 34 ans, revient en Touraine, après une saison passée en Pologne. Le staff et le nouvel entraîneur, le Brésilien Marcelo Fronckowiak, assurent avoir bouclé l'effectif pour la saison 2021-2022. Trois autres joueurs - un libéro, un pointu et un réceptionneur-attaquant - seront annoncés dans les prochains jours. "Ce sont trois joueurs de grand niveau, promet Bruno Poilpré, le président du TVB. Notre ambition est claire, c'est de regagner le championnat et la coupe de France. Et si possible, de bien figurer en Challenge Cup."