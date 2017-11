Volley : portrait du pointu Mohamed Al-Hachdadi

Fraîchement débarqué de Corée, le Marocain de 26 ans s'est déjà fait remarqué en ce début de saison en Ligue A. Il est actuellement meilleur marqueur de la division. Et il ne compte pas s'arrêter là. Le pointu espère terminer premier du championnat à la fin de la saison avec le SPVB.

Le volley, c'est une passion qui a commencé à l'âge de 9 ans. Mohamed Al-Hachdadi suit sa sœur Fatima aux entraînements. Elle est alors joueuse professionnelle à Ajaccio. "Il me suivait partout. Il prenait le ballon et il jouait avec ses pieds. Au bout d'un moment, je lui ai dit 'tu veux bien jouer alors il faut faire comme ça' et je lui ai appris a faire des manchettes, des passes de balle" raconte Fatima.

La passion est née. Il va alors apprendre "seul" souligne sa sœur à jouer au volley, "en regardant les entraînements des filles". Puis il finit par monter en catégorie et passer professionnel. Il s'envole d'abord pour le Qatar, puis la Finlande, la Turquie et la Corée en 2016. A 26 ans, il souhaite venir en Europe. Un moment pas évident selon sa femme Chaimaa : " personne ne le connaissait, c'était comme prendre un risque."

Le Pointu espère intégrer le championnat italien la saison prochaine. © Radio France - Mickaël Pichon

Un avenir en Italie

Aujourd'hui, à Poitiers, difficile de passer à côté de l'effet Al-Hachdadi avec une moyenne de 25 points par match, et un exploit réalisé face à Tours, 37 points à lui seul pendant la rencontre. Des points en partie dus à son poste de pointu selon Brice Donat, entraîneur du Stade Poitevin Volley Beach (SPVB) :" C'est son travail de récupérer les ballons difficiles : les mauvaises réceptions, les ballons après défense vont sur lui. Il le fait très bien jusqu'ici. On croise les doigts pour que ça continue mais ça va continuer parce que c'est un garçon qui travaille beaucoup."

Et le pointu compte bien continuer car le but c'est d'être champion de Ligue A en fin de saison : " Si on n'est pas champion, ça sert à rien. Tu peux avoir bien joué, pour ton nom et pour le club, c'est comme si tu avais rien fait", annonce-t-il. Un titre qui pourrait lui permettre d'intégrer le championnat italien. "Un rêve" selon sa sœur Fatima. Il va donc falloir en profiter pour les Poitevins car la pépite du SPVB pourrait bientôt ne plus être à Poitiers.