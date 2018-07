Yvré-l'Évêque, France

En amazone, debout sur le cheval, les bras en croix : la voltige est un des sports équestre les plus spectaculaires. Les championnats de France de la discipline ont lieu pour la huitième fois au Pôle Européen du Cheval à Yvré-l'Evêque, jusqu'à Dimanche.

Décrocher sa qualification pour les Jeux équestres

110 participants et un enjeu de taille cette année : décrocher sa qualification pour les Jeux équestres, qui auront lieu aux Etats-Unis au mois de septembre.

Le Pôle Européen du Cheval d'Yvré-l'Evêque est l'une des rares structures, avec son manège couvert et sa tribune, à pouvoir accueillir ce genre d’événement en France. Ces dernières années, il a déjà abrité les championnats d'Europe et les championnats du monde les années précédentes.

La détente est primordiale pour faire bonne figure devant le jury © Radio France - Thomas Larabi

Une bonne occasion de faire découvrir cette discipline peu médiatisée, pour le directeur Philippe Rossi, qui conseille même de commencer l'équitation par la voltige "même si on ne va pas se mettre debout sur la selle le premier jour". Pas besoin de contrôler le coursier puisque quelqu'un le tient par une longe. "On se met très vite au galop et on a juste à suivre le mouvement du cheval".