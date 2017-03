Volvic lance un festival sportif, musical et culturel

Les 25, 26 et 27 mai à Volvic (Puy-de-Dôme) aura lieu la première édition de la "Volvic Volcanique Expérience", un festival qui comprendra à la fois des activités sportives, des concerts, et des activités culturelles.

Le mot d'ordre, c'est l'authenticité. Et jusque dans la présentation de l'évènement, les organisateurs s'y seront tenus. Après cinq minutes de marche à travers champ, dans la gadoue, le panorama s'étale devant les yeux des visiteurs : une immense clairière entourée de hautes collines noires. C'est ici qu'aura lieu l'apogée de la "Volvic Volcanique Expérience", le concert du groupe Cocoon, dont le chanteur est originaire du coin. "Nous sommes dans l'ancienne carrière du Puy de la Nugère, une carrière de pouzzolane, explique Mohand Hamoumou, le maire de la commune. C'est presque un cratère, avec des parois en pouzzolane sur lesquelles il y aura des projections de lumières. Ce sera un concert en son et lumière, avec une mise en beauté de l'endroit, qui est déjà magnifique en lui-même."

Des trails, des randonnées à pieds ou à vélo

De la musique donc, mais aussi du sport avec plusieurs trails de 15, 40 ou 75 kilomètres (possibilité de relais), des randonnées pédestres ou à vélo. "Je suis un ultra-traileur, raconte Jean-Michel Chopin, à l'origine du projet. Mais je me suis rendu compte que dans beaucoup de trails, je repartais sans connaître la région dans laquelle j'avais couru. Je me suis dit que c'était dommage".

Visites guidées des fontaines, de la grotte de la pierre, du château de Tournoël

L'idée, c'est donc de découvrir Volvic et non plus simplement d'y passer. Pour ça, tout un panel d'activités culturelles est donc également prévu. "Il y a beaucoup de festivals purement culturels, purement musicaux, ou de grands évènements sportifs. Nous voulons combiner harmonieusement le tout, détaille Mohand Hamoumou, le maire de Volvic. Au delà de ces courses dans un environnement exceptionnel, il y aura donc des visites guidées de l'usine des eaux de Volvic, de la grotte de la pierre, du château de Tournoël, de l'impluvium, ou encore de la ville de Volvic avec sa quinzaine de fontaines. Il y aura aussi deux concerts de musique classique, des groupes de jazz, des animations de rue et des jeux pour les enfants. Il y en a vraiment pour tout le monde, y compris pour les familles des sportifs qui en avaient marre d'attendre la fin des courses... 75 kilomètres, c'est long !" plaisante-t-il.

Pour parfaire ce côté authenticité, les organisateurs ont même poussé le vice jusqu'à embaucher un crieur de rue, pour faire prévenir les habitants de Volvic. "On s'est demandés comment il fallait informer les gens du village, se rappelle Jean-Michel Chopin. Dans le comité de pilotage, tout le monde a pensé à une newsletter, aux réseaux sociaux... Et puis on s'est dit qu'il fallait revenir à la tradition : un crieur de rue. Il a donc passé 48 heures dans la ville, à annoncer, avec sa trompette et son tambour, la réunion publique. Résultat : il y avait plus de 200 personnes à cette réunion !"

>> Pour avoir tout le programme de la Volvic Volcanique Expérience, ou pour s'inscrire aux courses :

www.volvic-vvx.com