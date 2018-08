Volvic, France

Servanne Barrière débutait son cours normalement ce jour de janvier. Les enfants sont assis prêts à écouter une comptine. Elle cherche quelques secondes sur YouTube et trouve finalement une reprise de "J'aime la galette". Elle lance la vidéo. Surprise... Elle découvre que c'est sa propre voix. En cherchant un peu sur la plateforme YouTube, elle découvre finalement que plusieurs comptines qu'elle a interprétées sont en ligne et ce, sans son autorisation. Son avocat maître Franck Boyer l'a immédiatement aidé pour lister les vidéos. "Nous avons identifié deux chaînes YouTube qui exploitaient sans son autorisation ses interprétations de comptine." Depuis le printemps, ils se battent pour obtenir gain de cause.

Son ex-époux, Laurent Havette, avait également participé à l'élaboration de ces comptines en 2002. "C'était quelque chose de vraiment artisanal, je faisais l'instrumental et les arrangements et elle chantait. Nous avions interprété une quarantaine de titres pour une société de production aujourd'hui disparue." Problème, à l'époque, il ne se souvient pas avoir cédé les droits. "Je n'ai signé aucun papier qui allait en ce sens. 16 ans plus tard, on retrouve nos comptines en ligne avec plus de 250 millions de vues. Ces vidéos sont rémunérées et ça génère des gains de près de 100 000 euros."

Une action en justice envisagée

Franck Boyer, l'avocat de Servane Barrière, travaille sur ce dossier depuis le printemps dernier. Il a déjà adressé des mises en demeure à deux chaînes YouTube suspectées d'utiliser le contenu de sa cliente. L'une a préféré retirer les vidéos. "Il y a une deuxième qui n'a pas répondu à nos demandes. Si ça continue, à la rentrée nous porterons l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon. Il faut que madame Barrière puisse faire entendre ses réclamations." Elle devrait demander à obtenir une partie des revenus de la chaîne YouTube.